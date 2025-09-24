Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Συνελήφθη στη Σίφνο 48χρονος - Είχε στο σπίτι και στην επιχείρησή του καραμπίνες, πιστόλια και εκατοντάδες φυσίγγια
Συνελήφθη στη Σίφνο 48χρονος - Είχε στο σπίτι και στην επιχείρησή του καραμπίνες, πιστόλια και εκατοντάδες φυσίγγια
Ο παράνομος οπλισμός κατασχέθηκε - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στη Σίφνο συνελήφθη ένας 48χρονος, καθώς σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι, στην επιχείρηση και σε αποθήκες του βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων, πυρομαχικών και μετρητά ύψους 252.480 ευρώ.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης υπόθεσης όπλων, βρέθηκαν στην κατοικία του δράστη, την επιχείρηση του, καθώς και σε βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους αυτών:
- Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με -2- γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)
- Περίστροφο
- Πιστόλι τύπου στυλό
- 4 κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)
- 3 αεροβόλα (πιστόλι – περίστροφο – τυφέκιο)
- 494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου
- 446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου
- 20 κυνηγετικά φυσίγγια
- 9 μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από -15- έως -58- εκατοστών
- 2 ξιφολόγχες
Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης υπόθεσης όπλων, βρέθηκαν στην κατοικία του δράστη, την επιχείρηση του, καθώς και σε βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους αυτών:
- Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με -2- γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)
- Περίστροφο
- Πιστόλι τύπου στυλό
- 4 κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)
- 3 αεροβόλα (πιστόλι – περίστροφο – τυφέκιο)
- 494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου
- 446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου
- 20 κυνηγετικά φυσίγγια
- 9 μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από -15- έως -58- εκατοστών
- 2 ξιφολόγχες
- 2 σιγαστήρες
- Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)
- Γκλοπ
- 252.480 ευρώ
Δείτε βίντεο:
Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
- Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)
- Γκλοπ
- 252.480 ευρώ
Δείτε βίντεο:
Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Εγκλωβίστηκε σε πόρτα του γκαράζ
36χρονος έτρεχε με 205χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβαζε στα social media - Δείτε τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του
Πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
Νεκρός 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Εγκλωβίστηκε σε πόρτα του γκαράζ
36χρονος έτρεχε με 205χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβαζε στα social media - Δείτε τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του
Πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα