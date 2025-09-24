Συνελήφθη στη Σίφνο 48χρονος - Είχε στο σπίτι και στην επιχείρησή του καραμπίνες, πιστόλια και εκατοντάδες φυσίγγια
Συνελήφθη στη Σίφνο 48χρονος - Είχε στο σπίτι και στην επιχείρησή του καραμπίνες, πιστόλια και εκατοντάδες φυσίγγια

Ο παράνομος οπλισμός κατασχέθηκε - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στη Σίφνο συνελήφθη ένας 48χρονος, καθώς σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι, στην επιχείρηση και σε αποθήκες του βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων, πυρομαχικών και μετρητά ύψους 252.480 ευρώ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης υπόθεσης όπλων, βρέθηκαν στην κατοικία του δράστη, την επιχείρηση του, καθώς και σε βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους αυτών:

- Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με -2- γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)
- Περίστροφο
- Πιστόλι τύπου στυλό
- 4 κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)
- 3 αεροβόλα (πιστόλι – περίστροφο – τυφέκιο)
- 494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου
- 446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου
- 20 κυνηγετικά φυσίγγια
- 9 μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από -15- έως -58- εκατοστών
- 2 ξιφολόγχες
- 2 σιγαστήρες
- Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)
- Γκλοπ
- 252.480 ευρώ

Δείτε βίντεο:

Συνελήφθη στη Σίφνο 48χρονος για παράνομη κατοχή μεγάλης ποσότητας οπλισμού και πυρομαχικών


Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

