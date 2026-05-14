Το Ιράν κατέσχεσε πλοίο «πλωτό οπλοστάσιο» που βρισκόταν ανοιχτά του Ομάν
Πρόκειται για εξειδικευμένο σκάφος αποθηκεύει όπλα για εταιρείες ασφαλείας που προστατεύουν πλοία στη θάλασσα από επιθέσεις πειρατών
Ένα πλοίο που λειτουργούσε ως «πλωτό οπλοστάσιο» για εταιρείες που παρέχουν ασφάλεια σε εμπορικά πλοία κατασχέθηκε στον Κόλπο του Ομάν από ιρανικό στρατιωτικό προσωπικό, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.
Το πλοίο «κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα», ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός Maritime Trade Operations.
Το BBC αναφέρει ότι, σύμφωνα με το MarineTraffic, το σκάφος Hui Chuan με σημαία της Ονδούρας μετέδωσε για τελευταία φορά τη θέση του την Τετάρτη 40 μίλια βορειοανατολικά της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τον τελευταίο μήνα βρισκόταν στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών του Ομάν και των ΗΑΕ.
Το Hui Chuan λειτουργούσε ως πλωτό οπλοστάσιο που αποθηκεύει όπλα για εταιρείες ασφαλείας που προστατεύουν πλοία στη θάλασσα από επιθέσεις πειρατών. Δεν είναι, ωστόσο, σαφές τι υπήρχε στο πλοίο κατά τον εντοπισμό του από τους Ιρανούς ή από ποιον χρησιμοποιούνταν.
Στο παρελθόν αυτά τα πλοία είχαν τη βάση τους στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Κόλπο του Ομάν, ώστε οι φρουροί ασφαλείας να μπορούν εύκολα να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν όπλα και πυρομαχικά.
Η κατάσχεση του Hui Chuan έρχεται μετά την επίθεση που δέχτηκε ένα πλοίο υπό ινδική σημαία στα ανοικτά των ακτών του Ομάν την Τετάρτη, σύμφωνα με Ινδούς αξιωματούχους.
Το Haji Ali, σύμφωνα με πληροφορίες, βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, μετά από μια έκρηξη που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από «drone ή πύραυλο», σύμφωνα με τη Vanguard. Το πλήρωμα διασώθηκε.
