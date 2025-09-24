Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
36χρονος έτρεχε με 205χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβαζε στα social media - Δείτε τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του
36χρονος έτρεχε με 205χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβαζε στα social media - Δείτε τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του
Στην περιοχή της εθνικής οδού που έτρεχε με 205 χλμ./ώρα ο 36χρονος, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι μόλις 80 χλμ/ώρα
Στη σύλληψη ενός 36χρονου από την Αλβανία ο οποίος ανέβαζε στα social media βίντεο με το αυτοκίνητό του να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).
Αυτό που προκάλεσε την κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν βίντεο στο οποίο είχε καταγράψει πώς «έπιασε» 205 χλμ./ώρα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου. Παράλληλα σε δεύτερο βίντεο ο συλληφθείς εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή
Σημειώνεται ότι στην περιοχή της εθνικής οδού που έτρεχε με 205 χλμ./ώρα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι μόλις 80 χλμ/ώρα με αποτέλεσμα να αποτελεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.
Ο 36χρονος, ο οποίος με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αναρτούσε φωτογραφίες και με τα οχήματα που χρησιμοποιούσε.
Αυτό που προκάλεσε την κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν βίντεο στο οποίο είχε καταγράψει πώς «έπιασε» 205 χλμ./ώρα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου. Παράλληλα σε δεύτερο βίντεο ο συλληφθείς εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή
Σημειώνεται ότι στην περιοχή της εθνικής οδού που έτρεχε με 205 χλμ./ώρα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι μόλις 80 χλμ/ώρα με αποτέλεσμα να αποτελεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.
Ο 36χρονος, ο οποίος με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αναρτούσε φωτογραφίες και με τα οχήματα που χρησιμοποιούσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views
Οι αλλοδαποί στις ελληνικές φυλακές και η αναφορά Τραμπ στον ΟΗΕ - Αλβανοί, Αλγερινοί, Πακιστανοί το 55% των κρατουμένων
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views
Οι αλλοδαποί στις ελληνικές φυλακές και η αναφορά Τραμπ στον ΟΗΕ - Αλβανοί, Αλγερινοί, Πακιστανοί το 55% των κρατουμένων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα