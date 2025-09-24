36χρονος έτρεχε με 205χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβαζε στα social media - Δείτε τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του
ΕΛΛΑΔΑ
Υπερβολική ταχύτητα Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου Οδηγός Σύλληψη Social Media

36χρονος έτρεχε με 205χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβαζε στα social media - Δείτε τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του

Στην περιοχή της εθνικής οδού που έτρεχε με 205 χλμ./ώρα ο 36χρονος, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι μόλις 80 χλμ/ώρα

36χρονος έτρεχε με 205χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβαζε στα social media - Δείτε τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
176 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 36χρονου από την Αλβανία ο οποίος ανέβαζε στα social media βίντεο με το αυτοκίνητό του να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Αυτό που προκάλεσε την κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν βίντεο στο οποίο είχε καταγράψει πώς «έπιασε» 205 χλμ./ώρα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου. Παράλληλα σε δεύτερο βίντεο ο συλληφθείς εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή


Σημειώνεται ότι στην περιοχή της εθνικής οδού που έτρεχε με 205 χλμ./ώρα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι μόλις 80 χλμ/ώρα με αποτέλεσμα να αποτελεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Ο 36χρονος, ο οποίος με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αναρτούσε φωτογραφίες και με τα οχήματα που χρησιμοποιούσε.

36χρονος έτρεχε με 205χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβαζε στα social media - Δείτε τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views

Οι αλλοδαποί στις ελληνικές φυλακές και η αναφορά Τραμπ στον ΟΗΕ - Αλβανοί, Αλγερινοί, Πακιστανοί το 55% των κρατουμένων
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
176 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης