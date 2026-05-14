Κατασχέθηκαν 167 κιλά ακατέργαστης κάνναβης στα Ιωάννινα, μία σύλληψη
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Διακίνηση ναρκωτικών Ναρκωτικά Κάνναβη

Κατασχέθηκαν 167 κιλά ακατέργαστης κάνναβης στα Ιωάννινα, μία σύλληψη

Σε βάρος του αλλοδαπού συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις περί αλλοδαπών

Κατασχέθηκαν 167 κιλά ακατέργαστης κάνναβης στα Ιωάννινα, μία σύλληψη
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, προχώρησε την Πέμπτη (14/5) η Αστυνομία στα Ιωάννινα. Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή των Ιωαννίνων Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο αλλοδαπός, το οποίο έφερε πινακίδες αλλοδαπών αρχών και επιχείρησαν να το ελέγξουν.

Ο οδηγός, προκειμένου να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, κινούμενος πολλές φορές σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Κατασχέθηκαν 167 κιλά ακατέργαστης κάνναβης στα Ιωάννινα, μία σύλληψη

Οι αστυνομικοί, αφού ακολούθησαν το αυτοκίνητο, κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν λίγη ώρα αργότερα, και συνέλαβαν τον οδηγό, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμαρίων.

Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα, το οποίο κατασχέθηκε, έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ο αλλοδαπός στερείται των απαιτούμενων εγγράφων για τη νόμιμη είσοδο και παραμονή του στη χώρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης