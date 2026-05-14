Κατασχέθηκαν 167 κιλά ακατέργαστης κάνναβης στα Ιωάννινα, μία σύλληψη
Σε βάρος του αλλοδαπού συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις περί αλλοδαπών
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, προχώρησε την Πέμπτη (14/5) η Αστυνομία στα Ιωάννινα. Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις περί αλλοδαπών.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή των Ιωαννίνων Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο αλλοδαπός, το οποίο έφερε πινακίδες αλλοδαπών αρχών και επιχείρησαν να το ελέγξουν.
Ο οδηγός, προκειμένου να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, κινούμενος πολλές φορές σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Οι αστυνομικοί, αφού ακολούθησαν το αυτοκίνητο, κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν λίγη ώρα αργότερα, και συνέλαβαν τον οδηγό, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμαρίων.
Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα, το οποίο κατασχέθηκε, έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ο αλλοδαπός στερείται των απαιτούμενων εγγράφων για τη νόμιμη είσοδο και παραμονή του στη χώρα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
