Ρέντη: Συνελήφθη 18χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 11χρονης
Ρέντη Λαχαναγορά Ρέντη Σεξουαλική παρενόχληση

Ρέντη: Συνελήφθη 18χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 11χρονης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη λαχαναγορά του Ρέντη

Ρέντη: Συνελήφθη 18χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 11χρονης
Χειροπέδες πέρασαν χθες σε έναν 18χρονο Αιγύπτιο στου Ρέντη.

Συγκεκριμένα το περιστατικό έγινε χθες Κυριακή στις 12.45 εντός της λαχαναγοράς του Ρέντη.

Ο Αιγύπτιος που εργαζόταν σε κατάστημα μαναβικής στη λαχαναγορά, επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικη 11 ετών και λίγο αργότερα συνελήφθη. 

