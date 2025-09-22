Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ρέντη: Συνελήφθη 18χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 11χρονης
Ρέντη: Συνελήφθη 18χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 11χρονης
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη λαχαναγορά του Ρέντη
Χειροπέδες πέρασαν χθες σε έναν 18χρονο Αιγύπτιο στου Ρέντη.
Συγκεκριμένα το περιστατικό έγινε χθες Κυριακή στις 12.45 εντός της λαχαναγοράς του Ρέντη.
Ο Αιγύπτιος που εργαζόταν σε κατάστημα μαναβικής στη λαχαναγορά, επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικη 11 ετών και λίγο αργότερα συνελήφθη.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ στο μνημόσυνο του Κερκ: «Η σφαίρα μας σημάδεψε όλους, ο Τσάρλι είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας»
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
28χρονη Ελβετίδα θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Formula 1: Την κατηγορούν ότι θέλει followers - Τι απάντησε για τις σέξι φωτογραφίες της
Συγκεκριμένα το περιστατικό έγινε χθες Κυριακή στις 12.45 εντός της λαχαναγοράς του Ρέντη.
Ο Αιγύπτιος που εργαζόταν σε κατάστημα μαναβικής στη λαχαναγορά, επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικη 11 ετών και λίγο αργότερα συνελήφθη.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ στο μνημόσυνο του Κερκ: «Η σφαίρα μας σημάδεψε όλους, ο Τσάρλι είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας»
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
28χρονη Ελβετίδα θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Formula 1: Την κατηγορούν ότι θέλει followers - Τι απάντησε για τις σέξι φωτογραφίες της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα