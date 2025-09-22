Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ
Αρνήθηκε πεισματικά να υποβληθεί σε αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στα κρατητήρια, με τη διαδικασία του αυτοφώρου
Σε περιπέτειες με το νόμο έμπλεξε παίκτης της ΑΕΚ στο μπάσκετ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με χειροπέδες στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.
Αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ πραγματοποιούσαν ελέγχους στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο παίκτης και εκείνος αρνήθηκε πεισματικά να υποβληθεί σε αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στα κρατητήρια, με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
Σημειώνεται πως η ΑΕΚ αρχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις της αυτή την εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας για το Σούπερ Καπ της Ρόδου την Καρδίτσα την Παρασκευή (17:00), ενώ αν νικήσει, θα παίξει το Σάββατο (20:00) στον τελικό με το νικητή του Ολυμπιακός-Καρδίτσα (20:30).
