Συγκίνηση για την Μαρία που πέθανε ένα μήνα μετά τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του Εθνικού Γυμναστικού Όμιλου Ηρακλείου - «Ήσουν άγγελος»
Συγκίνηση για την Μαρία που πέθανε ένα μήνα μετά τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του Εθνικού Γυμναστικού Όμιλου Ηρακλείου - «Ήσουν άγγελος»
Στην ίδια φωτιά, στις 22 Αυγούστου, είχε τραυματιστεί βαρύτατα και ένας άνδρας 40 ετών που άφησε την τελευταία του πνοή 4 ημέρες αργότερα
Θλίψη έχει σκορπίσει στην Κρήτη ο θάνατος της 36χρονης Μαρίας που άφησε την τελευταία της πνοή στο Θριάσιο όπου νοσηλευόταν μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της από φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του Εθνικού Γυμναστικού Όμιλου Ηρακλείου τον περασμένο Αύγουστο.
Δεκάδες φίλοι της 36χρονης, μετά την γνωστοποίηση του θανάτου της, μιλούν για το πόσο καλό παιδί ήταν η Μαρία. «Ήσουν ένας άγγελος και επέστρεψες εκεί όπου ανήκεις» γράφουν χαρακτηριστικά για την άτυχη γυναίκα
Το χρονικό της φωτιάςΌλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου όταν ξέσπασε φωτιά στο χώρο των αποδυτηρίων του ΕΓΟΗ την ώρα εκεί βρίσκονταν ο 40χρονος Νίκος και η 36χρονη Μαρία.
