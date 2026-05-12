Δήμαρχος στην Καλιφόρνια παραιτήθηκε μετά από κατηγορίες ότι λειτουργούσε ως πράκτορας της Κίνας
Ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών - Κατηγορείται ότι ακολουθούσε οδηγίες από Κινέζους αξιωματούχους, όπως η κοινοποίηση ευνοϊκών άρθρων για το Πεκίνο χωρίς να ενημερώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ
Μια δήμαρχος στη νότια Καλιφόρνια υπέβαλε την παραίτησή της μετά από κατηγορίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι λειτουργούσε ως πράκτορας της Κίνας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η 58χρονη Αϊλίν Γουάνγκ, δήμαρχος της Arcadia, ομολόγησε την ενοχή της και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ανακοίνωσε τη Δευτέρα (11/5) την παραίτησή της.
Η Γουάνγκ κατηγορείται ότι ακολουθούσε οδηγίες από Κινέζους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης ευνοϊκών άρθρων για το Πεκίνο χωρίς να ενημερώνει την αμερικανική κυβέρνηση, όπως απαιτείται από το νόμο. Η Γουάνγκ ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.
Η Γουάνγκ εκλέχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αρκαδίας τον Νοέμβριο του 2022, ένα πενταμελές διοικητικό όργανο, όπου κάθε μέλος αναλαμβάνει τον ρόλο του δημάρχου εκ περιτροπής.
Ο πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μπιλ Έσεϊλι, επεσήμανε: «Αυτή η αποδοχή ενοχής αποτελεί την πιο πρόσφατη επιτυχία στην αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας ενάντια στις προσπάθειες της Κίνας να διαφθείρει τους θεσμούς μας». «Τα άτομα στη χώρα μας που εκτελούν κρυφά τις εντολές ξένων κυβερνήσεων υπονομεύουν τη δημοκρατία μας», υπογράμμισε.
Ένα παράδειγμα που αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετίζεται με έναν αξιωματούχο της κινεζικής κυβέρνησης, ο οποίος έστελνε στην Γουάνγκ προ-γραμμένα ειδησεογραφικά άρθρα μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων «WeChat». Ένα άρθρο διαψεύδει τις κατηγορίες για καταναγκαστική εργασία και κακοποίηση στην επαρχία Σινγιάνγκ της Κίνας. Λίγο μετά την αποστολή του συνδέσμου, η Γουάνγκ τον δημοσίευσε στην ιστοσελίδα «US News Center» και απάντησε στον εν λόγω Κινέζο αξιωματούχο.
Οι δικηγόροι της, Τζέισον Λιάνγκ και Μπράιαν Σουν, υποστήριξαν πως η ίδια «ζητά συγγνώμη και λυπάται για τα λάθη που έχει διαπράξει στην προσωπική της ζωή». «Η αγάπη και η αφοσίωσή της για την κοινότητα της Arcadia δεν έχουν αλλάξει και δεν κλονίστηκαν», τονίζουν οι δικηγόροι στη δήλωση.
A Southern California mayor has agreed to plead guilty to acting as an illegal agent for the Chinese government and has resigned from her city position, officials say.
The mayor of Arcadia, Eileen Wang, 58, has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People's Republic of China (PRC).
Πώς επικοινωνούσε με αξιωματούχο της κινεζικής κυβέρνησηςΣύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Γουάνγκ φέρεται να συνεργάστηκε με τον 65χρονο Γιαονίνγκ «Μάικ» Σουν, για τη λειτουργία του «US News Center», ενός ιστότοπου, που όπως ισχυριζόταν η ίδια, ότι αποτελεί πηγή ειδήσεων για τους Κινέζους Αμερικανούς που ζουν στην Arcadia.
Τι είπε ο διοικητικός επικεφαλής της πόληςΣε δημοσίευσή του στον ιστότοπο της πόλης της Arcadia, ο διοικητικός επικεφαλής, Ντόμινικ Λαζαρέτο, δήλωσε: «Οι ισχυρισμοί που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, ότι μια ξένη κυβέρνηση προσπάθησε να ασκήσει επιρροή σε μια τοπική εκλεγμένη αξιωματούχο, είναι βαθιά ανησυχητικοί. Τους αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα.
Θέλουμε να είμαστε σαφείς: η έρευνα αυτή αφορά ατομική συμπεριφορά και οι κατηγορίες αφορούν συμπεριφορά που έπαψε να υφίσταται μετά την ορκωμοσία της κ. Γουάνγκ τον Δεκέμβριο του 2022. Μετά από εσωτερική εξέταση, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν εμπλέκονται οικονομικά στοιχεία, προσωπικό ή διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Δήμου».
