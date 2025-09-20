Φλώρινα: Συνελήφθη αλλοδαπός που μετέφερε 21,5 κιλά ηρωίνης
ΕΛΛΑΔΑ
Φλώρινα Αλλοδαπός Αστυνομία Ηρωίνη Σύλληψη

Φλώρινα: Συνελήφθη αλλοδαπός που μετέφερε 21,5 κιλά ηρωίνης

Κατασχέθηκαν 43 νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 21,5 κιλών

Φλώρινα: Συνελήφθη αλλοδαπός που μετέφερε 21,5 κιλά ηρωίνης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για εισαγωγή 21,5 κιλών ηρωίνης και παράνομη είσοδο στην Ελλάδα σε δασική, ορεινή περιοχή της Φλώρινας προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) η Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη σε δύσβατη δασική περιοχή της Φλώρινας, να έχει εισέλθει παράνομα στη χώρα, μεταφέροντας 43 νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 21,5 κιλών. Κατασχέθηκαν η ποσότητα ηρωίνης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Ειδήσεις σήμερα:

Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και στο Χίθροου λόγω κυβερνοεπιθέσεων

Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν €180.000 μέσα σε αλουμινόχαρτο για δήθεν βλάβη

Η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ, Μικαέλα εντυπωσίασε τους κριτές του GNTM - «Έπος, είσαι μοντελάρα»
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης