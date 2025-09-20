Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Φλώρινα: Συνελήφθη αλλοδαπός που μετέφερε 21,5 κιλά ηρωίνης
Κατασχέθηκαν 43 νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 21,5 κιλών
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για εισαγωγή 21,5 κιλών ηρωίνης και παράνομη είσοδο στην Ελλάδα σε δασική, ορεινή περιοχή της Φλώρινας προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) η Αστυνομία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη σε δύσβατη δασική περιοχή της Φλώρινας, να έχει εισέλθει παράνομα στη χώρα, μεταφέροντας 43 νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 21,5 κιλών. Κατασχέθηκαν η ποσότητα ηρωίνης και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.
