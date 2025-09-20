Θεσσαλονίκη: Πάνω από 350 εκατ. ευρώ οι ζημιές από την ευλογιά στους 14 μήνες

«Η ευλογιά στα ζώα δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο»

Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία δεν συνιστά η ευλογιά που πλήττει τα πρόβατα και τις αίγες, είχε διαβεβαιώσει σε πρόσφατο ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),«Ο ιός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, ούτε παραμένει στο γάλα ή το κρέας των άρρωστων ζώων», είχε επισημάνει εμφατικά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι «υποδοχείς» που διαθέτει το ανθρώπινο σώμα δεν "ταιριάζουν" με τον ιό, άρα δεν υπάρχει τρόπος να μολυνθεί ο άνθρωπος. Η ευλογιά είναι ένα ιδιαιτέρως μεταδοτικό αλλά αποκλειστικά ζωικό νόσημα, με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία, όχι όμως στη δημόσια υγεία, σημειώνει.