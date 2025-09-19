Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων - 153 κτηνίατροι και ειδικοί στις περιοχές με κρούσματα, απολυμάνσεις σε όλη τη Θεσσαλία