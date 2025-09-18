Ευλογιά των αιγοπροβάτων: «Υπαρξιακός κίνδυνος για τη φέτα ένας ενδεχόμενος εμβολιασμός» λένε στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ήδη η Σερβία έχει απαγορεύσει την εισαγωγήαπό την Ελλάδα λόγω της επιζωοτίας. «Με τον εμβολιασμό, χώρες που δεν αναγνωρίζουν την αρχή της “περιφερειοποίησης” θα κλείσουν την “πόρτα” στα ελληνικά προϊόντα» επισημαίνουν.Η χώρα μας, μέχρι σήμερα, παραμένει σε καθεστώς “καθαρής χώρας”. Ο εμβολιασμός σύμφωνα με τα ίδια στελέχη «θα ανατρέψει αυτή την ισορροπία, οδηγώντας σε αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Η αποκατάσταση του “ελεύθερου” καθεστώτος απαιτεί 8-10 χρόνια, διάστημα που καμία οικονομία δεν μπορεί να αντέξει».Πέρα από την αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου, έχει διαπιστωθεί και η απουσία ενός τεστ διαφοροποίησης (DIVA). Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο τεστ μέσου του οποίου θα είναι διακριτό αν ένα ζώο έχει αντισώματα λόγω νόσησης ή λόγω εμβολιασμού. Αυτό σημαίνει ότι κάθε θετικό δείγμα θα οδηγεί σε σφαγή ολόκληρου κοπαδιού, ακόμα κι αν τα ζώα είναι εμβολιασμένα.Επίσης, σημείωσαν ότι το εμβόλιο δεν υποκαθιστά τα μέτρα εκρίζωσης και οι θανατώσεις, οι απολυμάνεις, οι περιορισμοί μετακινήσεων, οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακοί έλεγχοι παραμένουν αναπόφευκτα. «Ο εμβολιασμός απλώς προσθέτει γραφειοκρατία και σύγχυση, χωρίς να αναιρεί την υφιστάμενη στρατηγική» λένε σχετικά.Τέλος, για να θεωρηθεί αποτελεσματικός, ο εμβολιασμός θα έπρεπε να καλύψει τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού αιγοπροβάτων. Αυτό σημαίνει εκατομμύρια δόσεις, τεράστιο κόστος και επιπλέον ανθρώπινους πόρους που δεν υπάρχουν.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ