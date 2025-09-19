Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών
'Αγνωστοι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια, προκαλώντας έκρηξη
Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Ασφάλεια Πατρών, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια, προκαλώντας έκρηξη και φθορά στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ειδική ομάδα της Ασφάλειας που ανέλαβε την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των δραστών, όσο και για τα κίνητρα της επίθεσης.
