Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών
ΕΛΛΑΔΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών Εκρηκτικός μηχανισμός

Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών

'Αγνωστοι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια, προκαλώντας έκρηξη

Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών
8 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Ασφάλεια Πατρών, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής  εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια, προκαλώντας έκρηξη και φθορά στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ειδική ομάδα της Ασφάλειας που ανέλαβε την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των δραστών, όσο και για τα κίνητρα της επίθεσης.


Ειδήσεις σήμερα:

Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στη Μήλο λόγω καιρού - Επιβάτες φώναζαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί

Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης