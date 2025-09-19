Οδύνη στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παυλάκη - Κηδεύτηκε ο καμεραμάν του ΑΝΤ1

Στην εκκλησία για τον τελευταίο αποχαιρετισμό έσπευσαν και τα μέλη της Φιλαρμονικής «Διονύσιος Σολωμός», μέλη της οποίας είναι και τα παιδιά του 54χρονου