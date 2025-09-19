Οδύνη στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παυλάκη - Κηδεύτηκε ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
Οδύνη στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παυλάκη - Κηδεύτηκε ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
Στην εκκλησία για τον τελευταίο αποχαιρετισμό έσπευσαν και τα μέλη της Φιλαρμονικής «Διονύσιος Σολωμός», μέλη της οποίας είναι και τα παιδιά του 54χρονου
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, Γιώργο Παυλάκη. Η κηδεία του έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα Μεσολογγίου.
Στην εκκλησία για τον τελευταίο αποχαιρετισμό έσπευσαν και τα μέλη της Φιλαρμονικής «Διονύσιος Σολωμός», μέλη της οποίας είναι και τα παιδιά του Γιώργου Παυλάκη, σύμφωνα με το agriniopress.gr. Στεφάνια έστειλαν συνάδελφοι και φίλοι.
Ο Γιώργος Παυλάκης βρισκόταν στη Φωκίδα, όπου μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή κάλυπταν ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη του φράγματος του Μόρνου. Κατά την επιστροφή τους από το χωριό Κάλλιο με κατεύθυνση το Λιδωρίκι, και ενώ επέβαιναν σε ξεχωριστά οχήματα, ο Παυλάκης έκανε σήμα στον δημοσιογράφο πως αισθανόταν αδιαθεσία.
Τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν άμεσα και ο δημοσιογράφος επικοινώνησε τηλεφωνικά με γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος ανέφερε πως είναι διαβητικός και αφού κατανάλωσε δύο καραμέλες, ανέκαμψε προσωρινά. Παρά την επιμονή του συνεργάτη του να μεταφερθεί άμεσα σε ιατρική μονάδα, ο ίδιος θέλησε να συνεχίσει να οδηγεί. Έφθασαν τελικά στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου ο Γιώργος, μόλις είχε σταθμεύσει, υπέστη καρδιακό επεισόδιο.
Ακολούθησε μάχη με τον χρόνο. Γιατροί και προσωπικό του Κέντρου Υγείας τον μετέφεραν μέσα στο κτίριο και για 45 λεπτά προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και κάθε προβλεπόμενη ιατρική ενέργεια. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, ο Γιώργος Παυλάκης άφησε την τελευταία του πνοή.
Φωτογραφίες: agriniopress.gr, tempo24.news
