Έκρηξη φιάλης γκαζιού σε ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο - Τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι

-Εντατικοποίηση των ελέγχων, προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες, από τα αρμόδια όργανα στους χώρους εργασίας.-Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων- θυμάτων εργατικών ατυχημάτων, χορήγηση όλων των απαιτούμενων αναρρωτικών αδειών και αποζημιώσεων.-Καμία συγκάλυψη των ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς, κανένας φόβος απόλυσης.-Καθολική εφαρμογή των Συλλογικών συμβάσεων και-Αυξήσεις στους μισθούς 15% στην τοπική σύμβαση πάνω από την κλαδική, με 8ωρο, 5 ημέρο με δύο συνεχόμενα ρεπό.-Να επιστρέψουν στα Βαρέα κ Ανθυγιεινά οι ειδικότητες του κλάδου (λαντζέρηδες, καμαριέρες κτλ).Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συσπειρωθούν με το Σωματείο για να βάλουμε όλοι μαζί φρένο στο αντεργατικό νομοσχέδιο και να σταματήσουμε την αντεργατική λαίλαπα κυβέρνησης και εργοδοσίας για 13 ώρες δουλειάς.-Συνεχίζουμε δυναμικά και αποφασιστικά για την υπογραφή Τοπικής Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας.-Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην Απεργία του Εργατικού ΚέντρουΤέταρτη 1 Οκτώβριου και ώρα 10:30 στην Πλατεία Αγίου ΜάρκουΑπό τη Διοίκηση»