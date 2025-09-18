Οικουμενικός Πατριάρχης: Έγινε δεκτός στο Καπιτώλιο από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Με λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη και ελπίδα απηύθυνε τον λόγο του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου παρέστη σε ειδικό διακομματικό γεύμα προς τιμήν του, φιλοξενούμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής Michael Johnson, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025.
Η παρουσία του Παναγιωτάτου στον εμβληματικό αυτό χώρο είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης τιμάται από το Κογκρέσο: το 1997 είχε παραλάβει το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου, μία από τις ύψιστες διακρίσεις της χώρας.
Στην ομιλία του, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ανέδειξε την πνευματική διάσταση της άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Υπενθύμισε ότι η εξουσία πρέπει να ασκείται με αρετή και να ευθυγραμμίζεται με το Θείο Σχέδιο, αυτό που η Εκκλησία αποκαλεί «οικονομία». Μίλησε για την ευθύνη του ανθρώπου να διαχειρίζεται σωστά την κτήση, η οποία, όπως τόνισε, έχει πληγεί από την κακή χρήση της ελευθερίας και τις συνέπειες της αμαρτίας.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Χριστού ως αληθινού Οικονόμου του κόσμου, που με την Ενσάρκωσή Του αποκατέστησε την πληγωμένη δημιουργία. Όπως υπογράμμισε, η οδός της ίασης και της ανανέωσης περνά μέσα από τη θυσιαστική αγάπη και την υπέρβαση κάθε εμποδίου στην πορεία προς τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την αρμονία.
Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια του Παναγιωτάτου όταν αναφέρθηκε στον «Οίκο του Λαού», όπως αποκαλείται το Καπιτώλιο. Εξήρε το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν, μέσα από μία πορεία λιγότερο από τριών αιώνων, να αναδείξουν έναν μοναδικό συνδυασμό ενότητας και ποικιλομορφίας. Από τους Ιθαγενείς Αμερικανούς έως τους Ευρωπαίους εποίκους, από τους απογόνους των σκλάβων έως τους πολιτικούς εκπροσώπους όλων των κομμάτων, όλοι μοιράζονται τον ίδιο χώρο, κάτω από τον ίδιο θόλο.
«Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν επιδεικνύει τέτοιο πλουραλισμό στο κέντρο της εξουσίας της», υπογράμμισε, καλώντας τους Αμερικανούς να συνεχίσουν να υπηρετούν το ιδανικό της ενότητας μέσα στην ποικιλομορφία του πληθυσμού.
Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε, επίσης, στην οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας, η οποία, όπως είπε, δέχεται όλους όσοι προσέρχονται με ειλικρίνεια καρδίας: «Κατανοούμε πώς είναι δυνατόν να γίνεστε “E Pluribus Unum” (Εξ Αφθόνων Ένα), διότι και η Εκκλησία μας καλεί όλους σε μία πίστη και μία κοινωνία αγάπης», τόνισε.
Η ομιλία ολοκληρώθηκε με επίκληση της ευλογίας του Θεού στον Πρόεδρο της Βουλής και σε όλους όσοι υπηρετούν τον αμερικανικό λαό, με την ευχή να συνεχίσουν να εργάζονται για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αρμονία του κόσμου.
Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Καπιτώλιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα επαφών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων με πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες. Το μήνυμά του παραμένει επίκαιρο: ότι η πολιτική και η κοινωνία δεν μπορούν να ευημερήσουν χωρίς πνευματικές βάσεις και ότι η διαχείριση του κοινού μας «οίκου» — της δημιουργίας — είναι ευθύνη όλων μας.
Η ομιλία
Mr. Speaker, the Honorable Michael Johnson,
Distinguished Members of the United States Government,
Your Eminence Archbishop Elpidophoros of America,
Esteemed Hierarchs,
Honored Guests and Friends,
Beloved in the Lord,
It is with deep gratitude and admiration that we return to this esteemed institution—the United States Capitol—a symbol of liberty and the rule of law. We are especially mindful of the honor bestowed upon us here in 1997 with the Gold Medal of Congress.
We thank you, Mr. Speaker, for your gracious hospitality and for hosting this luncheon in our honor.
As Ecumenical Patriarch, now serving by God’s grace for nearly thirty-four years—the longest tenure in the history of the Church of Constantinople—we are ever inspired to share the light of the Gospel wherever we are called.
In this center of political and secular authority, we maintain that the spiritual values are absolutely essential. The virtuous exercise of power must align with the Divine Plan—what we in Greek call οἰκονομία, or “divine stewardship.” This stewardship encompasses all of creation, entrusted to humanity by its Creator.
Yet, through the misuse of our freedom, our “house,” our “οἶκος,” of creation has suffered from sin and its deleterious consequences. Only the Creator Himself could restore it, and through His Incarnation, the Lord assumed our human nature and became the true Steward—Οἰκονόμος—of the world, redeeming and transforming it.
In the path that the Lord Jesus trod, we find the path to healing and renewal—for our communities, our nations, and the world. It is through the same sacrificial love that He manifested that we can overcome every obstacle to justice, peace, and harmony in all the “houses” entrusted to us.
Here in the Capitol—the “People’s House”—we see how a young nation evolved to become a powerful symbol of unity in diversity.
Here, you manifest spiritual values of utmost importance – the equality of persons that makes this country so durable and so vigorous.
Native Americans occupy the same spaces with Europeans who came to the New World for conquest. Descendants of Enslaved Peoples stand under the same dome which shelters even those who fought to keep them so during the American Civil War. Figures from all political parties and walks of life fill this House where the People’s business is debated and enjoined. It truly is a remarkable assortment of individuals, and we dare to say that there is no other country on the earth that manifests such pluralism at the center of its power.
Mr. Speaker, dear friends: There is so much to be proud of in the American experience. The Capitol itself bears witness to the great experiment that is called the United States of America.
The Ecumenical Patriarchate understands how it is possible for such diverse peoples to come together and to be “E Pluribus Unum,” for the same is true of our Orthodox Christian Faith, which accepts all persons who come in sincerity of heart. Therefore, as we close our remarks today, we praise this Nation of many that strives to be one, and we invoke upon you, Mr. Speaker, and all those who serve the American People, the blessings of God and His infinite mercy. Amen!