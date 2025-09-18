Οικουμενικός Πατριάρχης: Έγινε δεκτός στο Καπιτώλιο από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Κλείσιμο

Με λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη και ελπίδα απηύθυνε τον λόγο τουαπό το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου παρέστη σε ειδικό διακομματικό γεύμα προς τιμήν του, φιλοξενούμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής Michael Johnson, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025.Η παρουσία του Παναγιωτάτου στον εμβληματικό αυτό χώρο είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης τιμάται από το Κογκρέσο: το 1997 είχε παραλάβει το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου, μία από τις ύψιστες διακρίσεις της χώρας.Στην ομιλία του, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ανέδειξε την πνευματική διάσταση της άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Υπενθύμισε ότι η εξουσία πρέπει να ασκείται με αρετή και να ευθυγραμμίζεται με το Θείο Σχέδιο, αυτό που η Εκκλησία αποκαλεί «οικονομία». Μίλησε για την ευθύνη του ανθρώπου να διαχειρίζεται σωστά την κτήση, η οποία, όπως τόνισε, έχει πληγεί από την κακή χρήση της ελευθερίας και τις συνέπειες της αμαρτίας.Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Χριστού ως αληθινού Οικονόμου του κόσμου, που με την Ενσάρκωσή Του αποκατέστησε την πληγωμένη δημιουργία. Όπως υπογράμμισε, η οδός της ίασης και της ανανέωσης περνά μέσα από τη θυσιαστική αγάπη και την υπέρβαση κάθε εμποδίου στην πορεία προς τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την αρμονία.Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια του Παναγιωτάτου όταν αναφέρθηκε στον «Οίκο του Λαού», όπως αποκαλείται το Καπιτώλιο. Εξήρε το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν, μέσα από μία πορεία λιγότερο από τριών αιώνων, να αναδείξουν έναν μοναδικό συνδυασμό ενότητας και ποικιλομορφίας. Από τους Ιθαγενείς Αμερικανούς έως τους Ευρωπαίους εποίκους, από τους απογόνους των σκλάβων έως τους πολιτικούς εκπροσώπους όλων των κομμάτων, όλοι μοιράζονται τον ίδιο χώρο, κάτω από τον ίδιο θόλο.«Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν επιδεικνύει τέτοιο πλουραλισμό στο κέντρο της εξουσίας της», υπογράμμισε, καλώντας τους Αμερικανούς να συνεχίσουν να υπηρετούν το ιδανικό της ενότητας μέσα στην ποικιλομορφία του πληθυσμού.Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε, επίσης, στην οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας, η οποία, όπως είπε, δέχεται όλους όσοι προσέρχονται με ειλικρίνεια καρδίας: «Κατανοούμε πώς είναι δυνατόν να γίνεστε “E Pluribus Unum” (Εξ Αφθόνων Ένα), διότι και η Εκκλησία μας καλεί όλους σε μία πίστη και μία κοινωνία αγάπης», τόνισε.Η ομιλία ολοκληρώθηκε με επίκληση της ευλογίας του Θεού στον Πρόεδρο της Βουλής και σε όλους όσοι υπηρετούν τον αμερικανικό λαό, με την ευχή να συνεχίσουν να εργάζονται για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αρμονία του κόσμου.Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Καπιτώλιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα επαφών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων με πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες. Το μήνυμά του παραμένει επίκαιρο: ότι η πολιτική και η κοινωνία δεν μπορούν να ευημερήσουν χωρίς πνευματικές βάσεις και ότι η διαχείριση του κοινού μας «οίκου» — της δημιουργίας — είναι ευθύνη όλων μας.Η ομιλία