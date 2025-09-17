Δύο υπουργεία κατηγορούν τον Δήμο Αθηναίων για εγκατάλειψη των τοξικοεξαρτημένων στο κέντρο - «Σύριγγες και επικίνδυνα υπολείμματα παντού»
Ένα συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων για τους αστέγους και τους τοξικοεξαρτημένους έχουν αναπτύξει τα υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, η εικόνα στους δρόμους αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα με τους τοξικομανείς να παραμένουν εκτεθειμένοι, χωρίς ουσιαστική μέριμνα από τον Δήμο Αθηναίων, όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη.
Μια σημαντική εξέλιξη είναι η δυνατότητα νοσηλείας άστεγων εξαρτημένων ασθενών με σοβαρά προβλήματα σε ειδική νοσηλευτική μονάδα του νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ». Παράλληλα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία συνάθροισης, με στόχο τη διαχείριση καταστάσεων που σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια.
Η μη απομάκρυνση απορριμμάτων, συριγγών και επικίνδυνων υπολειμμάτων από τους δρόμους επιβαρύνει τη δημόσια υγεία και επιδεινώνει την καθημερινότητα των κατοίκων. Έτσι, οι προσπάθειες του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη χάνουν τη δυναμική τους, καθώς η εικόνα εγκατάλειψης παραμένει.
Οι παρεμβάσεις των υπουργείωνΑπό τις 9 Ιουλίου έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2025 υλοποιείται το Διυπουργικό Σχέδιο Παρέμβασης για την αντιμετώπιση της αστεγίας, της ευαλωτότητας και της εξάρτησης στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν περίπου 20 μεικτές εξορμήσεις από συνεργεία του ΕΟΔΥ, του ΕΟΠΑΕ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στην περιποίηση τραυμάτων, στη διερεύνηση παθολογικών ζητημάτων και στην παραπομπή χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών σε δομές υγείας και απεξάρτησης.
Το κενό του Δήμου ΑθηναίωνΕνώ τα δύο υπουργεία αναπτύσσουν συστηματικά τις δράσεις τους, η στάση του Δήμου Αθηναίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Η αδυναμία εξασφάλισης ενός στοιχειώδους επιπέδου καθαριότητας, όχι μόνο στα κρίσιμα σημεία αλλά συνολικά στο κέντρο, ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των συντονισμένων παρεμβάσεων.
Οι τοξικοεξαρτημένοι στο περιθώριοΗ απουσία δημοτικών πολιτικών φαίνεται πιο έντονα στο ζήτημα των τοξικομανών. Ο Δήμος δεν έχει αναπτύξει καμία στοχευμένη υποστήριξη, με αποτέλεσμα άνθρωποι σε ακραία ανάγκη να παραμένουν χωρίς στέγη και βοήθεια.
Για τους ίδιους τους εξαρτημένους αυτό μεταφράζεται σε παραμονή στο περιθώριο, χωρίς προοπτική ένταξης και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα. Για την πόλη, σε εστίες μόλυνσης και φαύλο κύκλο αδυναμίας διαχείρισης.
Δείτε εδώ τη χαρτογράφηση του ΕΟΠΑΕ στην περιοχή του Αγίου Παύλου
Δείτε εδώ το Ολιστικό Σχέδιο Παρέμβασης στο Κέντρο της Αθήνας
Η ανάγκη συνέχειαςΟι φορείς των δύο υπουργείων τονίζουν ότι «δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας». Ωστόσο, όπως προσθέτουν, η αδράνεια του Δήμου Αθηναίων δείχνει να οδηγεί ακριβώς σε αυτή τη διάκριση. Καθώς το πρόβλημα παραμένει ορατό και πιεστικό στο κέντρο της πόλης, η συνέχιση των παρεμβάσεων από την πλευρά του κράτους είναι απαραίτητη, όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τονίζουν.
