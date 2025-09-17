Μενίδι: Διακοπή για τις 16 Οκτωβρίου στη δίκη του 51χρονου συζυγοκτόνου
Μενίδι: Διακοπή για τις 16 Οκτωβρίου στη δίκη του 51χρονου συζυγοκτόνου
Ο 51χρονος είχε σκοτώσει την 40χρονη σύζυγό του με πολλαπλές μαχαιρίες τον Μάιο του 2024
Ξεκίνησε σήμερα για να διακοπεί για τις 16 Οκτωβρίου η δίκη του 51χρονου οικοδόμου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία -με πολλαπλές μαχαιριές- της εν διαστάσει σύζυγου του, στο Μενίδι.
Συγκεκριμένα, η φρικτή ανθρωποκτονία έλαβε χώρα στις 16 Μαΐου 2024 στις Αχαρνές Αττικής και είχε σημειωθεί λίγο μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Άλλωστε οι δύο αυτές υποθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των θυμάτων.
Τώρα στην παρούσα υπόθεση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δράστης κινήθηκε πεζός προς το σπίτι της 40χρονης εν διαστάσει συζύγου του έχοντας καλύψει το μαχαίρι κάτω από τα ρούχα του.
Ο 51χρονος έφτασε στο σπίτι του θύματος στο Μενίδι γύρω στις 6 το πρωί και ενώ η άτυχη γυναίκα είχε βγει από την οικία της για να πάει στην εργασία της. Τότε, της επιτέθηκε και της κατάφερε περισσότερες από 14 μαχαιριές. Η 40χρονη πέθανε ακαριαία.
Στη δίκη που ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, η κόρη του θύματος και του κατηγορούμενου δήλωσε παράσταση υποστήριξη της κατηγορίας.
Ωστόσο η ακροαματική διαδικασία διεκόπη καθώς ο 51χρονος κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο. Όπως ειπώθηκε στο ακροατήριο αυτό συνέβη διότι δεν είχε δοθεί εντολή από την αρμόδια εισαγγελία για την μεταγωγή του από τις φυλακές της Λάρισας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
Έτσι, αναγκαστικά η δίκη διεκόπη και ενώ ο χρόνος για τη λήξη του 18μηνου,το οποίο είναι το ανώτατο όριο προφυλάκισης, μετράει αντίστροφα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η άτυχη γυναίκα είχε καταγγείλει τον κατηγορούμενο τρεις φορές για ενδοοικογενειακή βία αναφέροντας στις αρχές πως αυτός κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και γινόταν βίαιος με αποτέλεσμα να την χτυπά και να την απειλεί.
Τελευταία φορά που η αδικοχαμένη γυναίκα είχε περάσει το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος προκειμένου να καταγγείλει και πάλι για ενδοοικογενειακή βία (απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση) τον εν διαστάσει τότε σύζυγό της και μετέπειτα δολοφόνο της ήταν στις 7 Μαΐου 2024. Τότε ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ στις Μαΐου 2024 έλαβε ρητή δικάσιμο για να δικαστεί. Ωστόσο, μια ημέρα νωρίτερα δηλαδή στις 16 Μαΐου δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του!
Συγκεκριμένα, η φρικτή ανθρωποκτονία έλαβε χώρα στις 16 Μαΐου 2024 στις Αχαρνές Αττικής και είχε σημειωθεί λίγο μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Άλλωστε οι δύο αυτές υποθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των θυμάτων.
Τώρα στην παρούσα υπόθεση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δράστης κινήθηκε πεζός προς το σπίτι της 40χρονης εν διαστάσει συζύγου του έχοντας καλύψει το μαχαίρι κάτω από τα ρούχα του.
Ο 51χρονος έφτασε στο σπίτι του θύματος στο Μενίδι γύρω στις 6 το πρωί και ενώ η άτυχη γυναίκα είχε βγει από την οικία της για να πάει στην εργασία της. Τότε, της επιτέθηκε και της κατάφερε περισσότερες από 14 μαχαιριές. Η 40χρονη πέθανε ακαριαία.
Στη δίκη που ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, η κόρη του θύματος και του κατηγορούμενου δήλωσε παράσταση υποστήριξη της κατηγορίας.
Ωστόσο η ακροαματική διαδικασία διεκόπη καθώς ο 51χρονος κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο. Όπως ειπώθηκε στο ακροατήριο αυτό συνέβη διότι δεν είχε δοθεί εντολή από την αρμόδια εισαγγελία για την μεταγωγή του από τις φυλακές της Λάρισας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
Έτσι, αναγκαστικά η δίκη διεκόπη και ενώ ο χρόνος για τη λήξη του 18μηνου,το οποίο είναι το ανώτατο όριο προφυλάκισης, μετράει αντίστροφα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η άτυχη γυναίκα είχε καταγγείλει τον κατηγορούμενο τρεις φορές για ενδοοικογενειακή βία αναφέροντας στις αρχές πως αυτός κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και γινόταν βίαιος με αποτέλεσμα να την χτυπά και να την απειλεί.
Τελευταία φορά που η αδικοχαμένη γυναίκα είχε περάσει το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος προκειμένου να καταγγείλει και πάλι για ενδοοικογενειακή βία (απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση) τον εν διαστάσει τότε σύζυγό της και μετέπειτα δολοφόνο της ήταν στις 7 Μαΐου 2024. Τότε ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ στις Μαΐου 2024 έλαβε ρητή δικάσιμο για να δικαστεί. Ωστόσο, μια ημέρα νωρίτερα δηλαδή στις 16 Μαΐου δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του!
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα