73χρονος στην Πέλλα κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου
73χρονος στην Πέλλα κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου

Συνελήφθη ο ηλικιωμένος - Εις βάρος του 73χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων

Στη σύλληψη ενός ηλικιωμένου που κατηγορείται ότι κακοποίησε μέχρι θανάτου μια γάτα, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Πέλλας.

Πρόκειται για έναν 73χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, σήκωσε με τα χέρια του τη γάτα στον αέρα και στη συνέχεια τη χτύπησε με δύναμη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το άτυχο ζώο να τραυματιστεί θανάσιμα. Εκείνη τη στιγμή παρόντες ήταν και άλλοι άνθρωποι, ένας εκ των οποίων κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. για να καταγγείλει το περιστατικό.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας δεν προέκυψε ότι η γάτα ήταν ιδιοκτησίας του.

Σε βάρος του 73χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

