Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Συναγερμός στο Νέο Ηράκλειο - Εντοπίστηκε κι εξετάζεται ύποπτο αντικείμενο, στο σημείο και μονάδα του στρατού
Συναγερμός στο Νέο Ηράκλειο - Εντοπίστηκε κι εξετάζεται ύποπτο αντικείμενο, στο σημείο και μονάδα του στρατού
Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για οβίδα - Αποκλεισμένη η περιοχή που βρέθηκε το αντικείμενο
Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στο Νέο Ηράκλειο λόγω εντοπισμού ενός ύποπτου αντικειμένου.
Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για οβίδα και για τον σκοπό αυτό, ενημερώθηκαν κι έφτασαν στο σημείο - εκτός της Πυροσβεστικής - μέλη του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του στρατού.
Η περιοχή στην οποία βρέθηκε το αντικείμενο έχει αποκλειστεί από τη 1 το μεσημέρι και θα παραμείνει έτσι μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Χαλκιδική: Ο λύκος κόβει βόλτες σε οικισμούς και σε beach bar ανάμεσα σε ξαπλώστρες - Δείτε βίντεο
Ηχητικό ντοκουμέντο: Η προσπάθεια της 26χρονης να αντισταθεί στον δράστη που της έκλεψε το πορτοφόλι στον Κορυδαλλό
Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για οβίδα και για τον σκοπό αυτό, ενημερώθηκαν κι έφτασαν στο σημείο - εκτός της Πυροσβεστικής - μέλη του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του στρατού.
Η περιοχή στην οποία βρέθηκε το αντικείμενο έχει αποκλειστεί από τη 1 το μεσημέρι και θα παραμείνει έτσι μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Χαλκιδική: Ο λύκος κόβει βόλτες σε οικισμούς και σε beach bar ανάμεσα σε ξαπλώστρες - Δείτε βίντεο
Ηχητικό ντοκουμέντο: Η προσπάθεια της 26χρονης να αντισταθεί στον δράστη που της έκλεψε το πορτοφόλι στον Κορυδαλλό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα