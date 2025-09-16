Συναγερμός στο Νέο Ηράκλειο - Εντοπίστηκε κι εξετάζεται ύποπτο αντικείμενο, στο σημείο και μονάδα του στρατού
Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για οβίδα - Αποκλεισμένη η περιοχή που βρέθηκε το αντικείμενο

Φρίξος Δρακοντίδης
Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στο Νέο Ηράκλειο λόγω εντοπισμού ενός ύποπτου αντικειμένου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για οβίδα και για τον σκοπό αυτό, ενημερώθηκαν κι έφτασαν στο σημείο - εκτός της Πυροσβεστικής - μέλη του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του στρατού.

Η περιοχή στην οποία βρέθηκε το αντικείμενο έχει αποκλειστεί από τη 1 το μεσημέρι και θα παραμείνει έτσι μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι.

