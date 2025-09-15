Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Φωτιά τώρα στα Καμένα Βούρλα - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
Φωτιά τώρα στα Καμένα Βούρλα - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στον Άγιο Σεραφείμ, ξεκίνησε από ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε καλαμιές, με αποτέλεσμα να λάβει γρήγορα διαστάσεις.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 15, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
«Μου είπε ότι ενοχλώ γιατί κορνάρω και με έβρισε - Ήταν γύρω στο 1,90 bodybuilder και μου έριξε μια μπουνιά στο λαιμό» περιγράφει ο οδηγός του τρόλεϊ στον Πειραιά
Ρεπόρτερ παγίδευσε τον «εγκέφαλο» των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι - «Για πιο τρελά πράγματα η τιμή ανεβαίνει» του είπε
Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
«Μου είπε ότι ενοχλώ γιατί κορνάρω και με έβρισε - Ήταν γύρω στο 1,90 bodybuilder και μου έριξε μια μπουνιά στο λαιμό» περιγράφει ο οδηγός του τρόλεϊ στον Πειραιά
Ρεπόρτερ παγίδευσε τον «εγκέφαλο» των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι - «Για πιο τρελά πράγματα η τιμή ανεβαίνει» του είπε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα