Φωτιά τώρα στα Καμένα Βούρλα - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στον Άγιο Σεραφείμ, ξεκίνησε από ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε καλαμιές, με αποτέλεσμα να λάβει γρήγορα διαστάσεις.

LamiaReport.gr: Πυρκαγιά στον Άγιο Σεραφείμ Καμένων Βούρλων


