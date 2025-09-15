Καταγγελία για ξυλοδαρμό καθαρίστριας στη λαϊκή των Μοιρών στην Κρήτη

- Να καταδικάσει το γεγονός- Να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας του προσωπικού καθαριότητας- Να στήριξη με κάθε τρόπο την εργαζόμενη θύμα του βίαιου περιστατικού- Να ζητήσει περισσότερη αστυνόμευση για την αποφυγή ατυχήματος.- Να μεταφέρει τη λαϊκή αγορά των Μοιρών σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο. Η λειτουργία της στην οδό 25ης Μαρτίου είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη.Η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτες».