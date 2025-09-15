Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Καταγγελία για ξυλοδαρμό καθαρίστριας στη λαϊκή των Μοιρών στην Κρήτη
Ένας δημότης επιτέθηκε σε καθαρίστρια στη λαϊκή αγορά λόγω προσωρινού κλεισίματος του δρόμου
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Ηρακλείου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει περιστατικό λεκτικής και σωματικής βίας σε βάρος καθαρίστριας που έγινε το Σάββατο (13/9) σε λαϊκή αγορά στις Μοίρες.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Σύλλογος στην καταγγελία του, ένας δημότης φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα λόγω προσωρινού κλεισίματος του δρόμου. Η γυναίκα τραυματίστηκε και απέκτησε κακώσεις.
Τον ξυλοδαρμό εργαζόμενης στην υπηρεσία Καθαριότητας από άνδρα, καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Ηρακλείου καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη λαϊκή αγορά των Μοιρών.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Ηρακλείου:
«Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Ηρακλείου καταδικάζει απερίφραστα την απρόκλητη, χυδαία φραστική επίθεση και τον ξυλοδαρμό εργαζόμενης στην καθαριότητα, που σημειώθηκε το Σάββατο 13/9/2025 στη λαϊκή αγορά των Μοιρών, κατά τη διάρκεια καθαρισμού του χώρου.
Η άνανδρη αυτή επίθεση, από δημότη που διαμαρτυρήθηκε λόγω του προσωρινού κλεισίματος του δρόμου, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών κακώσεων στην εργαζόμενη και αποτελεί απαράδεκτη πράξη βίας απέναντι σε ανθρώπους που επιτελούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και κοινωνικά αναγκαίο έργο.
Το γεγονός δε ότι ήταν μια βάρβαρη επίθεση από «άντρα» σε γυναίκα προσδίδει μια ακόμα πιο σοβαρή και ντροπιαστική διάσταση. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία και θα μας βρουν απέναντι με κάθε μέσο.
Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα που συνοδεύουν τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στις Μοίρες σε μια κεντρική οδό, βασική αρτηρία της πόλης, τμήμα εθνικής οδού η οποία παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο για τη λειτουργία της αγοράς:
- Δεν τηρείται κανένας κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
- Δεν διασφαλίζεται δίοδος για ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα σε περίπτωση ανάγκης, με κίνδυνο την απώλεια ακόμα και για ανθρώπινες ζωές κατά τη λειτουργία της λαϊκής.
- Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων η διέλευση οχημάτων θέτει σε άμεσο κίνδυνο το προσωπικό καθαριότητας. Συχνά εργαζόμενοι γίνονται αποδέκτες φραστικών επιθέσεων από οδηγούς που παρανομούν, θεωρώντας το απορριμματοφόρο εμπόδιο στη διέλευσή τους.
Ως Σύλλογος δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα ανεχθούμε καμία μορφή βίας απέναντι σε εργαζόμενους. Θέτουμε τη Δημοτική Αρχή προ των ευθυνών της και την καλούμε :
- Να καταδικάσει το γεγονός
- Να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας του προσωπικού καθαριότητας
- Να στήριξη με κάθε τρόπο την εργαζόμενη θύμα του βίαιου περιστατικού
- Να ζητήσει περισσότερη αστυνόμευση για την αποφυγή ατυχήματος.
- Να μεταφέρει τη λαϊκή αγορά των Μοιρών σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο. Η λειτουργία της στην οδό 25ης Μαρτίου είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη.
Η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτες».
