Πέντε συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών με Παλαιστίνιους στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Δείτε βίντεο
Ένας 29χρονος και ένας 27χρονος οι οποίοι τραυματίστηκαν, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών
Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για το περιστατικό με τη συμπλοκή Ισραηλινών πολιτών με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.
Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι τραυματίστηκαν, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών.
Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κοντάρια, εκ των οποίων 2 από φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.
Δείτε βίντεο από το περιστατικό:
Δείτε βίντεο από το περιστατικό:
