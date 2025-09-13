Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί συνεπλάκησαν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Ένας τραυματίας - Πέντε προσαγωγές
Επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.
Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ, μία 30χρονη και ένας 29χρονος και τρεις άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης, ηλικίας 27, 26 και 25 ετών.
Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ο 29χρονος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.
