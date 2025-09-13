Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί συνεπλάκησαν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Συμπλοκή Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη Ισραηλινοί Παλαιστίνιοι

Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί συνεπλάκησαν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ένας τραυματίας - Πέντε προσαγωγές

Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί συνεπλάκησαν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ, μία 30χρονη και ένας 29χρονος και τρεις άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης, ηλικίας 27, 26 και 25 ετών.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ο 29χρονος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

