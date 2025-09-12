Μονή Σινά: Παραιτήθηκε από τη θέση του ηγουμένου ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η επιστολή του

Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα προέβη στην άρση κάθε νομικής προσφυγής, όπως ορίζεται από το αιγυπτιακό δίκαιο, με στόχο να υπάρξει ενότητα και πνεύμα συμφιλίωσης.



Την προσεχή Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Σταυρού, αναμένεται να βγει «λευκός καπνός» από το Σινά, καθώς τότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής του Αρχιεπισκόπου, που αποσύρθηκε μετά από 52 χρόνια από τη θέση του επικεφαλής της Μονής.





«Φοβάμαι για το μέλλον της Μονής»



«Με πλήρη συναίσθηση του τερματισμού της 52χρονης θητείας μου στο πηδάλιο της Μονής μας υποβάλλω ταπεινά την παραίτησή μου από Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά», αναφέρει στο κείμενο της



Παραδεχόμενος «πολλά λάθη», ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι κάθε πράξη του είχε ως προτεραιότητα το συμφέρον της μονής. «Με σταθερότητα και επιμονή κράτησα εκτός των τειχών της Μονής μας όσους την επιβουλεύονταν και την επιβουλεύονται. Δεν κρύβω ότι φοβάμαι για το μέλλον της», υπογράμμισε. Αφήνοντας αιχμές για όσα συνέβησαν, ευχήθηκε να επιλεγεί ο καλύτερος και ικανότερος







Μέγιστο πρόβλημα η δικαστική δήμευση και κατάσχεση της περιουσίας







Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε ειδική μνεία και στα τρέχοντα θέματα που αντιμετωπίσει η Μονή. «Το μέγιστο πρόβλημα της δικαστικής δήμευσης και κατάσχεσης της περιουσίας της Μονής μας, που μόλις ξεκινά, απειλεί την υπόσταση και την ιστορική της συνέχεια. Παράλληλα η Μονή μας παραμένει νομικά ανύπαρκτη στην Αίγυπτο. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος χρειάζεται να αναγνωρισθεί και να του δοθεί αιγυπτιακή υπηκοότητα. Οι μοναχοί αντί της ετήσιας να λαμβάνουν μακροχρόνια άδεια παραμονής. Τα σεβάσματα και κειμήλιά μας, η Βιβλιοθήκη μας να παραμείνουν στη διαχείριση της Μονής μας ως ιδιωτικής συλλογής. Όμοια δεν λείπουν και μείζονες ενδοορθόδοξες δεινές απειλές, κατά της αυτονομίας και της κανονικής υπόστασης της Μονής μας», ανέφερε.



« Αν κάποιους αδίκησα ζητώ συγγνώμη και όλους όσους παρά τα γηρατειά μου και τις ευεργεσίες μου με εξουθένωσαν τους συγχωρώ σε όσα είχαν δίκιο. Για τα υπόλοιπα περιμένω να μιλήσει ο ουρανός! Κυρίως ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τον πιστό ορθόδοξο κλήρο και λαό για τον δεινό σκανδαλισμό του», σημείωσε στην επιστολή του.





