Λαμία: Σοβάδες από πολυκατοικία έπεσαν στον δρόμο - Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Σοβάδες

Λαμία: Σοβάδες από πολυκατοικία έπεσαν στον δρόμο - Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός

Το περιστατικό έγινε στην οδό Διάκου, μερικά μόλις μέτρα μακριά από την πλατεία Ελευθερίας

Λαμία: Σοβάδες από πολυκατοικία έπεσαν στον δρόμο - Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός
3 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί του Σαββάτου (13/9) στο κέντρο της Λαμίας, όταν ένα μεγάλο κομμάτι από μετώπη πολυκατοικίας, υποχώρησε και κομμάτια από σοβάδες βρέθηκαν στην οδό Διάκου, μερικά μόλις μέτρα μακριά από την πλατεία Ελευθερίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, από καθαρή τύχη δεν είχαμε τραυματισμό, καθώς εκείνη την ώρα τόσο η οδός όσο και τα γύρω μαγαζιά ήταν γεμάτα από κόσμο. Σημαντική λεπτομέρεια ότι το μεγάλο κομμάτι από μπετόν και σίδερα, έμεινε κρεμασμένο στον αέρα.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα η Πυροσβεστική που έκλεισε τον δρόμο με τη βοήθεια της Αστυνομίας και επιχείρησε να «δέσει» το επικίνδυνο κομμάτι μέχρι να απομακρυνθεί με ασφάλεια από τους ιδιοκτήτες, που εκείνη την ώρα δεν ήταν μέσα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

LamiaReport.gr: Έπεσε κομμάτι από μπαλκόνι σε κεντρικό δρόμο της Λαμίας Σάββατο πρωί


Ειδήσεις σήμερα

Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του

Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας

Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης