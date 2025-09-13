Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Λαμία: Σοβάδες από πολυκατοικία έπεσαν στον δρόμο - Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός
Το περιστατικό έγινε στην οδό Διάκου, μερικά μόλις μέτρα μακριά από την πλατεία Ελευθερίας
Αναστάτωση σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί του Σαββάτου (13/9) στο κέντρο της Λαμίας, όταν ένα μεγάλο κομμάτι από μετώπη πολυκατοικίας, υποχώρησε και κομμάτια από σοβάδες βρέθηκαν στην οδό Διάκου, μερικά μόλις μέτρα μακριά από την πλατεία Ελευθερίας.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, από καθαρή τύχη δεν είχαμε τραυματισμό, καθώς εκείνη την ώρα τόσο η οδός όσο και τα γύρω μαγαζιά ήταν γεμάτα από κόσμο. Σημαντική λεπτομέρεια ότι το μεγάλο κομμάτι από μπετόν και σίδερα, έμεινε κρεμασμένο στον αέρα.
Στο σημείο έφτασε γρήγορα η Πυροσβεστική που έκλεισε τον δρόμο με τη βοήθεια της Αστυνομίας και επιχείρησε να «δέσει» το επικίνδυνο κομμάτι μέχρι να απομακρυνθεί με ασφάλεια από τους ιδιοκτήτες, που εκείνη την ώρα δεν ήταν μέσα.
