Φωτιά στο ιταλικό εστιατόριο «Ovio» του Πάνου Ιωαννίδη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πάνος Ιωαννίδης Σύνταγμα

Η επιχείρηση δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα - Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, λίγα λεπτά πριν τις 08:00, στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο «Ovio», του σεφ Πάνου Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του εστιατορίου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές στην πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα.

Σημειώνεται πως λόγω του περιστατικού το εστιατόριο δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο.

Φωτιά στο ιταλικό εστιατόριο «Ovio» του Πάνου Ιωαννίδη






