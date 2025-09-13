Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Φωτιά στο ιταλικό εστιατόριο «Ovio» του Πάνου Ιωαννίδη
Φωτιά στο ιταλικό εστιατόριο «Ovio» του Πάνου Ιωαννίδη
Η επιχείρηση δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα - Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, λίγα λεπτά πριν τις 08:00, στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο «Ovio», του σεφ Πάνου Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του εστιατορίου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές στην πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα.
Σημειώνεται πως λόγω του περιστατικού το εστιατόριο δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του εστιατορίου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές στην πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα.
Σημειώνεται πως λόγω του περιστατικού το εστιατόριο δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστιατορίου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2025
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστιατορίου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα