Ελληνοτουρκικό ζευγάρι παρακολουθεί τον ημιτελικό Ελλάδας – Τουρκίας και το καταγράφει στο TikTok – Δείτε βίντεο

Ο Έλληνας σύζυγος δηλώνει αρχικά σίγουρος για τη νίκη της Εθνικής, ωστόσο βιώνει το πείραγμα της συζύγου του – Με χιούμορ και τα σχόλια των χρηστών

Φρίξος Δρακοντίδης
Το TikTok πήρε χθες… άρωμα EuroBasket μέσα από το σαλόνι ενός ελληνοτουρκικού ζευγαριού που κατέγραψε με κάμερα την αγωνία και τις αντιδράσεις του πριν και μετά τον ημιτελικό Ελλάδας – Τουρκίας.

Στην αρχή του βίντεο, λίγο πριν το τζάμπολ, η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή και γεμάτη αισιοδοξία. Ο Έλληνας σύζυγος δηλώνει σίγουρος για τη νίκη της «γαλανόλευκης», ενώ η Τουρκάλα γυναίκα του τον πειράζει παιχνιδιάρικα, με ατάκες που σκόρπισαν χαμόγελα.

@zzzerap

#theangelakis #greekturkishcouple🇬🇷🇹🇷 #onlylove #basketball #loveit Atamaaaaan 😂 @MrAngelakis💣💛🦅

♬ Originalton - Serap


Η συνέχεια όμως είχε ανατροπή. Μετά τη λήξη του αγώνα και τη βαριά ήττα της Ελλάδας, η κάμερα καταγράφει το απόλυτο κοντράστ. Εκείνος με βλέμμα σκυθρωπό, εμφανώς απογοητευμένος, εκείνη με πονηρό χαμόγελο να τον τσιγκλάει για το σκορ. Χωρίς φανατισμούς και εντάσεις, μόνο με χιούμορ και πειράγματα, το βίντεο αποτυπώνει την πιο απλή, ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού.

Ανάλογο ήταν και το κλίμα στα σχόλια. Οι χρήστες απέφυγαν τις εντάσεις και απάντησαν με πολιτισμένο ύφος, πειράγματα και χιούμορ: από το «μας κάνανε σκόνη» μέχρι το «μας κέρασαν μπακλαβά» και το «μην μασάς, μόνο ΑΕΚ». Άλλοι μίλησαν για «αδελφότητα» Ελλάδας – Τουρκίας, στέλνοντας μηνύματα αγάπης στο ζευγάρι.


