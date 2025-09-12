Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
«Η ομάδα έχει ψυχή, πάμε τελικό»: Οι Έλληνες στις πλατείες για τον αγώνα της Εθνικής με την Τουρκία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε ποια σημεία της Αττικής στήθηκαν γιγαντοοθόνες
Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει απόψε την Τουρκία του Έργκιν Αταμάν, με το μεγάλο στοίχημα να είναι μια θέση στον τελικό του EuroBasket.
Μάλιστα, πολλοί δήμοι στην Αττική έχουν στήσει γιγαντοοθόνες σε δημόσιους χώρους, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί σε κεντρικά σημεία για να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση και να υποστηρίξει εθνική μας ομάδα.
«Σημασία σε αυτά τα τουρνουά έχει η ομάδα να έχει ψυχή. Και η Ελλάδα έχει ψυχή δήλωσε. Πάμε Ελλάδα, την Κυριακή πάλι εδώ» φίλαθλος. «Το έχουμε αυτό το ματς, περιμένουμε τον τελικό» συμπλήρωσε άλλος.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το Περιστέρι:
Δήμος Γλυφάδας: Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας (η συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων μεταφέρεται για 21/9).
Δήμος Ηλιούπολης: Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης.
Δήμος Περιστερίου: Άλσος Περιστερίου.
Δήμος Αγίου Δημητρίου: Πλατεία Άρη Βελουχιώτη.
Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Πλατεία Βάρναλη (Μαρίνου Γερουλάνου, Αργυρούπολη).
Δήμος Γλυφάδας: Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας (η συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων μεταφέρεται για 21/9).
Δήμος Ηλιούπολης: Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης.
Δήμος Περιστερίου: Άλσος Περιστερίου.
Δήμος Αγίου Δημητρίου: Πλατεία Άρη Βελουχιώτη.
Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Πλατεία Ελευθερίας.
ΚΠΙΣΝ: Canal Steps, στο «Σταύρος Νιάρχος».
