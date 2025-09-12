«Η ομάδα έχει ψυχή, πάμε τελικό»: Οι Έλληνες στις πλατείες για τον αγώνα της Εθνικής με την Τουρκία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε ποια σημεία της Αττικής στήθηκαν γιγαντοοθόνες

Λίνα Κεκέση
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει απόψε την Τουρκία του Έργκιν Αταμάν, με το μεγάλο στοίχημα να είναι μια θέση στον τελικό του EuroBasket.

Μάλιστα, πολλοί δήμοι στην Αττική έχουν στήσει γιγαντοοθόνες σε δημόσιους χώρους, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί σε κεντρικά σημεία για να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση και να υποστηρίξει εθνική μας ομάδα.

«Σημασία σε αυτά τα τουρνουά έχει η ομάδα να έχει ψυχή. Και η Ελλάδα έχει ψυχή δήλωσε. Πάμε Ελλάδα, την Κυριακή πάλι εδώ» φίλαθλος. «Το έχουμε αυτό το ματς, περιμένουμε τον τελικό» συμπλήρωσε άλλος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το Περιστέρι:

Δηλώσεις για το παιχνίδι Ελλάδα - Τουρκία

Δηλώσεις για το παιχνίδι Ελλάδα - Τουρκία (2)


Γιγαντοοθόνες σε Δήμους για το παιχνίδι Ελλάδα - Τουρκία

Γιγαντοοθόνες σε Δήμους για το παιχνίδι Ελλάδα - Τουρκία (1)
Πού έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες:

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Πλατεία Βάρναλη (Μαρίνου Γερουλάνου, Αργυρούπολη).

Δήμος Γλυφάδας: Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας (η συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων μεταφέρεται για 21/9).

Δήμος Ηλιούπολης: Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης.

Δήμος Περιστερίου: Άλσος Περιστερίου.

Δήμος Αγίου Δημητρίου: Πλατεία Άρη Βελουχιώτη.

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Πλατεία Ελευθερίας.

ΚΠΙΣΝ: Canal Steps, στο «Σταύρος Νιάρχος».
