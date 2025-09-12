Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Συνελήφθη 18χρονος στην Κυψέλη για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και μετρητά
Συνελήφθη 18χρονος στην Κυψέλη για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και μετρητά
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα
Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κυψέλη ένας 18χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της oμάδας ΔΙΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας αναφορικά με άτομο, το οποίο αποκρύπτει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντός διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Κυψέλης, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και διακρίβωσαν την εγκληματική του δράση.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 1 κιλό και 497 γραμμ. κάνναβης,
• 53 γραμμ. κοκαΐνης,
•15 ναρκωτικά δισκία,
• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
• το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της oμάδας ΔΙΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας αναφορικά με άτομο, το οποίο αποκρύπτει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντός διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Κυψέλης, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και διακρίβωσαν την εγκληματική του δράση.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 1 κιλό και 497 γραμμ. κάνναβης,
• 53 γραμμ. κοκαΐνης,
•15 ναρκωτικά δισκία,
• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
• το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα