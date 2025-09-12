Συνελήφθη 18χρονος στην Κυψέλη για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και μετρητά
Σύλληψη Κυψέλη Αστυνομία Ναρκωτικά

Συνελήφθη 18χρονος στην Κυψέλη για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και μετρητά

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

Συνελήφθη 18χρονος στην Κυψέλη για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και μετρητά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κυψέλη ένας 18χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της oμάδας ΔΙΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας αναφορικά με άτομο, το οποίο αποκρύπτει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντός διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Κυψέλης, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και διακρίβωσαν την εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 1 κιλό και 497 γραμμ. κάνναβης,
• 53 γραμμ. κοκαΐνης,
•15 ναρκωτικά δισκία,
• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
• το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Συνελήφθη 18χρονος στην Κυψέλη για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και μετρητά

3 ΣΧΟΛΙΑ

