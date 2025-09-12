Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Πρώτη φορά Έλληνας σκακιστής κερδίζει τον εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή - Πρόκειται για τον 25χρονο Νικόλα Θεοδώρου
Πρώτη φορά Έλληνας σκακιστής κερδίζει τον εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή - Πρόκειται για τον 25χρονο Νικόλα Θεοδώρου
Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τον γκραν μετρ για την πρόσφατη διεθνή επιτυχία του στο σκάκι, εξέφρασαν ο δήμαρχος Ρεθύμνης και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού
Από το 1886, όταν καθιερώθηκε ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκάκι, είναι η πρώτη φορά που Έλληνας σκακιστής κερδίζει τον εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή. Πρόκειται για τον 25χρονο Νικόλα Θεοδώρου από το Ρέθυμνο, ο οποίος επικράτησε στο Ουζμπεκιστάν, του εν ενεργεία Παγκόσμιου Πρωταθλητή, του 19χρονου Gukesh Dommaraju από την Ινδία.
Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τον γκραν μετρ Νικόλα Θεοδώρου για την πρόσφατη διεθνή επιτυχία του στο σκάκι, εξέφρασαν ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς. Ο Ρεθύμνιος σκακιστής επικράτησε του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Gukesh Dommaraju σε ένα από τα κορυφαία τουρνουά της χρονιάς, το FIDE Grand Swiss, γεγονός που επιβεβαιώνει το μεγάλο ταλέντο του νεαρού Ρεθεμνιώτη.
Ο Νικόλας Θεοδώρου ξεκίνησε τα σκακιστικά του βήματα στον Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου. Ακολούθως κατέκτησε τον τίτλο του γκραν μετρ το 2021 και αποτελεί την πρώτη σκακιέρα της Εθνικής Ομάδας. Έχει ήδη καταγράψει σπουδαίες νίκες απέναντι σε κορυφαίους διεθνείς παίκτες, όπως οι Caruana, Aronian, Erigaisi και Radjabov.
Με την ευκαιρία της νέας επιτυχίας του Νικόλα Θεοδώρου, ο δήμαρχος εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήριά του και τόνισε: «Είμαστε περήφανοι για τον Ρεθεμνιώτη πρωταθλητή. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους που αγαπούν το κορυφαίο πνευματικό άθλημα».
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Προβιάς, επισήμανε, ότι «ο Νικόλας Θεοδώρου, με το ταλέντο του και προφανώς με την σκληρή δουλειά, την αφοσίωση, το ήθος και την μαχητικότητα του, τιμά το Ρέθυμνο και τη χώρα μας διεθνώς».
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τον γκραν μετρ Νικόλα Θεοδώρου για την πρόσφατη διεθνή επιτυχία του στο σκάκι, εξέφρασαν ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς. Ο Ρεθύμνιος σκακιστής επικράτησε του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Gukesh Dommaraju σε ένα από τα κορυφαία τουρνουά της χρονιάς, το FIDE Grand Swiss, γεγονός που επιβεβαιώνει το μεγάλο ταλέντο του νεαρού Ρεθεμνιώτη.
Ο Νικόλας Θεοδώρου ξεκίνησε τα σκακιστικά του βήματα στον Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου. Ακολούθως κατέκτησε τον τίτλο του γκραν μετρ το 2021 και αποτελεί την πρώτη σκακιέρα της Εθνικής Ομάδας. Έχει ήδη καταγράψει σπουδαίες νίκες απέναντι σε κορυφαίους διεθνείς παίκτες, όπως οι Caruana, Aronian, Erigaisi και Radjabov.
Με την ευκαιρία της νέας επιτυχίας του Νικόλα Θεοδώρου, ο δήμαρχος εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήριά του και τόνισε: «Είμαστε περήφανοι για τον Ρεθεμνιώτη πρωταθλητή. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους που αγαπούν το κορυφαίο πνευματικό άθλημα».
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Προβιάς, επισήμανε, ότι «ο Νικόλας Θεοδώρου, με το ταλέντο του και προφανώς με την σκληρή δουλειά, την αφοσίωση, το ήθος και την μαχητικότητα του, τιμά το Ρέθυμνο και τη χώρα μας διεθνώς».
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα