Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Έρχεται διπλό καιρικό μέτωπο με καταιγίδες στα βορειοδυτικά και ζέστη με 37άρια στην υπόλοιπη χώρα - Ηλιόλουστο το Σαββατοκύριακο
Έρχεται διπλό καιρικό μέτωπο με καταιγίδες στα βορειοδυτικά και ζέστη με 37άρια στην υπόλοιπη χώρα - Ηλιόλουστο το Σαββατοκύριακο
Από την κακοκαιρία εξπρές θα επηρεαστούν και τμήματα της Μακεδονίας, προειδοποίηση για καταιγίδες
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή, καθώς μια ισχυρή κακοκαιρία, που πλήττει την Ιταλία, αναμένεται να επηρεάσει τα βορειότερα τμήματα της Ελλάδας, προκαλώντας άστατες καιρικές συνθήκες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.
Προσοχή χρειάζεται στο βορειοδυτικό τμήμα, και συγκεκριμένα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται ισχυρά φαινόμενα.
Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει σήμερα η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Kελσίου.
Οι βοριάδες στο Αιγαίο διατηρούνται στα 5 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο πέλαγος στα 6 μποφόρ.
Την Πέμπτη κάποιες τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν στην Κέρκυρα, την Ηπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.
Το οργανωμένο σύστημα που σήμερα θα δώσει ισχυρές καταιγίδες στην Ιταλία θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα επηρεάσει τα βορειοδυτικά βαλκάνια.
Προσοχή χρειάζεται στο βορειοδυτικό τμήμα, και συγκεκριμένα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται ισχυρά φαινόμενα.
Η ζέστη παραμένει για το επόμενο δεκαήμεροΟ καιρός θα παραμείνει άστατος, αλλά ταυτόχρονα θα διατηρηθεί η ζέστη, με τη θερμοκρασία τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες να ανεβαίνει, φτάνοντας έως και τους 37 βαθμούς, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.
Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει σήμερα η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Kελσίου.
Οι βοριάδες στο Αιγαίο διατηρούνται στα 5 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο πέλαγος στα 6 μποφόρ.
Την Πέμπτη κάποιες τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν στην Κέρκυρα, την Ηπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.
Το οργανωμένο σύστημα που σήμερα θα δώσει ισχυρές καταιγίδες στην Ιταλία θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα επηρεάσει τα βορειοδυτικά βαλκάνια.
Την Παρασκευή οι βοριάδες ξανά στο Αιγαίο τοπικά θα είναι στα 7 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται καλοκαιρινό, με βοριάδες στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά να φτάνει μέχρι τους 33 βαθμούς.
Ο καιρός θα είναι αίθριος και ηλιόλουστος για αρκετές ημέρες ακόμα με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 33-34 Κελσίου στην Αθήνα και στους 30- 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία θα διατηρηθούν ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από αργά το απόγευμα θα σταματήσουν.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.
Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.
Την Κυριακή στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ο καιρός θα είναι αίθριος και ηλιόλουστος για αρκετές ημέρες ακόμα με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 33-34 Κελσίου στην Αθήνα και στους 30- 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό μέχρι την ΚυριακήΑύριο, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, έως το απόγευμα.
Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία θα διατηρηθούν ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από αργά το απόγευμα θα σταματήσουν.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.
Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.
Την Κυριακή στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα