Την υγεία όλων των ελληνικών δασών χαρτογραφούν επιστήμονες στο ΑΠΘ

Σύμφωνα με τον καθηγητή δασολογίας, το υπουργείο, μετά το τέλος του έργου θα έχει την ευθύνη να αξιοποιήσει την πλατφόρμα.Σημειώνεται ότι πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος), με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Λεπτομέρειες του έργου Sat4FOREST θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της ΔΕΘ, στο περίπτερο 17, stand 2, στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου.*Τους χάρτες δασικών ειδών και καύσιμης ύλης της Χαλκιδικής το 2024, παραχώρησε ο κ. ΣταυρακούδηςΠηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ