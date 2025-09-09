Σεισμός στην Εύβοια: Κάμερα μετεωρολογικής ομάδας στα Άνω Λιόσια κουνιέται για 30 δευτερόλεπτα - Δείτε βίντεο
Σεισμός Εύβοια Αττική Άνω Λιόσια

Σεισμός στην Εύβοια: Κάμερα μετεωρολογικής ομάδας στα Άνω Λιόσια κουνιέται για 30 δευτερόλεπτα - Δείτε βίντεο

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην Εύβοια, αλλά έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Αττική

Σεισμός στην Εύβοια: Κάμερα μετεωρολογικής ομάδας στα Άνω Λιόσια κουνιέται για 30 δευτερόλεπτα - Δείτε βίντεο
Τη στιγμή του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ που είχε μεν επίκεντρο στην Εύβοια, αλλά έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Αττική, έπιασε ερασιτεχνική κάμερα μετεωρολογικής ομάδας, που είναι τοποθετημένη στα Άνω Λιόσια και στραμμένη στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, η κάμερα της ομάδας MeteoLiosia, η οποία παρουσιάζει στη σελίδα της στο Facebook καιρικές ενημερώσεις για την ευρύτερη περιοχή των Άνω Λιοσίων, της Φυλής και του Νομού Αττικής, άρχισε να τραντάζεται όταν ξεκίνησε ο εγκέλαδος, με το κούνημα να κρατά περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Δείτε το βίντεο




Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ πιάνει στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ

Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική, ήττα 0-3 από την Δανία στο Καραϊσκάκη - Δείτε τα γκολ

Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
