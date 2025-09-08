Σπουδές σχεδιασμένες σαν παιχνίδι! - Το πρώτο μεταπτυχιακό μέσω video game από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Αλλαγή πίστας, εμπόδια, αποστολές, δοκιμασίες, στρατηγική και… game over. Μόνο που στην περίπτωση του συγκεκριμένου «παιχνιδιού», ο παίκτης δεν παίρνει μόνο την ικανοποίηση της νίκης αλλά και ένα μεταπτυχιακό. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό τίτλο σπουδών, που αποκτά κάποιος... παίζοντας! Το Game Creators, με τίτλο «Σπουδές Σχεδιασμένες ως Παιχνίδι», είναι ένα νέο μεταπτυχιακό που ξεκινά σύντομα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό βιντεοπαιχνιδιών. Μάλιστα, όπως εξηγούν οι δημιουργοί του, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ευρώπη.
Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του Ιουνίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι το χρονικό διάστημα σπουδών είναι σχεδιασμένο ως video game! Ο ίδιος αποκάλυψε, μάλιστα, και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ύλη των μαθημάτων αλλά και τον φόρτο εργασίας, που θα έχει μια εντελώς διαφορετική φύση και δομή από τα συνηθισμένα. «Ουσιαστικά, οι συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό θα... παίζουν σε ένα video game, το οποίο στο τέλος θα τους απονείμει τον τίτλο σπουδών. Ο φοιτητής θα περνά πίστες, θα παίρνει πόντους, και όσο προχωρούν οι σπουδές προφανώς και θα αυξάνεται και ο βαθμός δυσκολίας και θα είναι και πιο απαιτητικές οι προσπάθειες των σπουδαστών. Σε διάστημα ενός έτους, εφόσον τα καταφέρει με τις δοκιμασίες, ο συμμετέχων θα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο συγκεκριμένο αντικείμενο», σημείωσε ο πρύτανης κ. Φλώρος.
