Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο από τους οκτώ Έλληνες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Κιλιμάντζαρο - Θα νοσηλευτούν στο ΚΑΤ
Οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι νεαροί, ο Άγγελος και ο Στέργιος, νοσηλεύονταν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο του Ναϊρόμπι στην Κένυα
Επέστρεψαν σήμερα, Σάββατο, στην Ελλάδα, οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι νεαροί, που νοσηλεύονταν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο του Ναϊρόμπι στην Κένυα, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχαν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού αναψυχής στην Αφρική, που δυστυχώς μετατράπηκε σε εφιάλτη.
«Πριν λίγες ώρες έφτασαν στο Ελ. Βενιζέλος οι δύο επαναπατρισθέντες Έλληνες με τους συνοδούς τους από το Ναϊρόμπι. Τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κατευθύνονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για συνέχιση της νοσηλείας τους. Έχει ενημερωθεί το νοσοκομείο υποδοχής. Κλινική εικόνα κατά τη πτήση άριστη» έγραψε σχετικά στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο Άγγελος και ο Στέργιος, οι δύο από την παρέα των οκτώ συνολικά Ελλήνων, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, όπου τους περίμενε το ιδιωτικό αεροπλάνο από τη χώρα μας, με την ελληνική ομάδα διάσωσης του ΕΚΑΒ, στην οποία συμμετείχαν δύο γιατροί και δύο νοσηλευτές, με δύο φορεία.
Ο Άγγελος Παλιούσης έχει υποστεί συντριπτικά κατάγματα στη λεκάνη και ρήξη σπλήνας, ενώ κινδύνεψε να πεθάνει από εσωτερική αιμορραγία, μετά το τροχαίο στην Τανζανία, στο Κιλιμάντζαρο.
Ο δεύτερος τραυματίας, ο Στέργιος, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο, ωστόσο έχει συντριπτικά κατάγματα στο πόδι.
Οι γιατροί στο Ναϊρόμπι έχουν συστήσει ακινησία και για τους δύο ασθενείς.
