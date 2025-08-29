Στην Κένυα οι 6 από τους 8 Έλληνες που έπεσαν θύματα τροχαίου στο Κιλιμάντζαρο

Η διακομιδή υπήρξε περιπετειώδης, μέχρι που έφτασαν στο Ναϊρόμπι. Τότε, παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια στους 4 πιο ελαφρά τραυματίες, ενώ οι δύο των οποίων η κατάσταση είναι σοβαρότερη, υποβλήθηκαν στις αναγκαίες επεμβάσεις.Οι γιατροί τους ειδοποίησαν ότι μπορούν να φύγουν, ωστόσο οι τραυματίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν βοήθεια από το υπουργείο Υγείας, καθώς δεν είναι εύκολο, ειδικά οι δύο χειρουργημένοι, να μετακινηθούν.