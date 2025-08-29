Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Στην Κένυα οι 6 από τους 8 Έλληνες που έπεσαν θύματα τροχαίου στο Κιλιμάντζαρο
Στην Κένυα οι 6 από τους 8 Έλληνες που έπεσαν θύματα τροχαίου στο Κιλιμάντζαρο
Δύο από τους Έλληνες είναι σοβαρά τραυματίες, που δεν τους επιτρέπεται να μπουν σε αεροπλάνο – Σε διαρκή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές η Πρεσβεία και το Προξενείο
Εφιάλτη χωρίς τέλος ζει μια παρέα Ελλήνων, που έκανε ταξίδι αναψυχής σε χώρες της Αφρικής, αλλά έπεσαν θύματα τροχαίου μόλις 10 χιλιόμετρα πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Δύο από τους οκτώ Έλληνες -δύο κοπέλες που υπέστησαν μόνο μώλωπες- μπόρεσαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς και επέστρεψαν στην Αθήνα. Ωστόσο, η περιπέτεια συνεχίζεται για τα υπόλοιπα έξι μέλη της παρέας, που μετά κόπων και βασάνων βρέθηκαν στην Κένυα. Το πρόβλημα αφορά κυρίως δύο μέλη της παρέας που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και έχουν «απαγορευτικό» να ταξιδέψουν από τους γιατρούς.
Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι η ελληνική πρεσβεία και το ελληνικό προξενείο ενημερώνονται καθημερινά για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών. Ο ένας έχει χειρουργηθεί, ενώ για τον δεύτερο, οι γιατροί έχουν προτείνει οκτώ εβδομάδες ακινησίας, ώστε να επουλωθούν τα κατάγματά του στη λεκάνη.
Από την 1η Σεπτεμβρίου, θα μπορεί και εκείνος να πετάξει, αλλά απαραίτητα με τη χρήση φορείου, καθώς θα είναι μόλις η τρίτη από τις οκτώ εβδομάδες ακινησίας.
Εάν όλα είναι έτοιμα για την αεροπορική τους επιστροφή στην Ελλάδα, στις 31 Αυγούστου οι τραυματίες θα μπορούν να πάρουν εξιτήριο.
Το τροχαίο έγινε στις 18 Αυγούστου, όταν οι Έλληνες ταξιδιώτες, που είχαν επισκεφθεί για λόγους αναψυχής χώρες της Αφρικής, επέστρεφαν με το βανάκι στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο για να επιστρέψουν. Ωστόσο, το βανάκι τράκαρε με τρακτέρ.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι οκτώ Έλληνες. Οι δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά, οι άλλοι τέσσερις ελαφρύτερα αλλά με προβλήματα και οι δύο κοπέλες που έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα και κάθονταν στο πίσω μέρος, ελαφρά.
Οι οδηγοί των οχημάτων εξαφανίστηκαν και δεν νοιάστηκαν καν για τους δύο τραυματίες που είχαν εγκλωβιστεί. Κι ενώ υπήρξαν διερχόμενοι που προσπάθησαν να βοηθήσουν την κατάσταση, υπήρξαν και όσοι έκαναν πλιάτσικο, κλέβοντας αποσκευές, ακόμη και κινητά των τραυματιών.
Αρχικά, οι οκτώ Έλληνες μεταφέρθηκαν σε ένα κέντρο υγείας στο Μόσι της Τανζανίας, ωστόσο οι υποδομές ήταν ανύπαρκτες, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα να τους χορηγηθούν φάρμακα και να τους διεξαχθούν οι εξετάσεις. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο τραυματίες κινδύνευσε σοβαρά.
Λόγω των τραγικών συνθηκών, οι 8 Έλληνες, που είχαν επικοινωνία με Ελλάδα αλλά και την πρεσβεία στην Κένυα, ξεκίνησαν μια προσπάθεια να μεταφερθούν στο Ναϊρόμπι, που υπήρχε και γιατρός που θα μπορούσε να κάνει τις επεμβάσεις στους δύο πιο σοβαρά τραυματίες. Οι δύο κοπέλες κατάφεραν να επιστρέψουν στην Αθήνα.
Δύο από τους οκτώ Έλληνες -δύο κοπέλες που υπέστησαν μόνο μώλωπες- μπόρεσαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς και επέστρεψαν στην Αθήνα. Ωστόσο, η περιπέτεια συνεχίζεται για τα υπόλοιπα έξι μέλη της παρέας, που μετά κόπων και βασάνων βρέθηκαν στην Κένυα. Το πρόβλημα αφορά κυρίως δύο μέλη της παρέας που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και έχουν «απαγορευτικό» να ταξιδέψουν από τους γιατρούς.
Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι η ελληνική πρεσβεία και το ελληνικό προξενείο ενημερώνονται καθημερινά για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών. Ο ένας έχει χειρουργηθεί, ενώ για τον δεύτερο, οι γιατροί έχουν προτείνει οκτώ εβδομάδες ακινησίας, ώστε να επουλωθούν τα κατάγματά του στη λεκάνη.
Από την 1η Σεπτεμβρίου, θα μπορεί και εκείνος να πετάξει, αλλά απαραίτητα με τη χρήση φορείου, καθώς θα είναι μόλις η τρίτη από τις οκτώ εβδομάδες ακινησίας.
Εάν όλα είναι έτοιμα για την αεροπορική τους επιστροφή στην Ελλάδα, στις 31 Αυγούστου οι τραυματίες θα μπορούν να πάρουν εξιτήριο.
Το τροχαίο
Το τροχαίο έγινε στις 18 Αυγούστου, όταν οι Έλληνες ταξιδιώτες, που είχαν επισκεφθεί για λόγους αναψυχής χώρες της Αφρικής, επέστρεφαν με το βανάκι στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο για να επιστρέψουν. Ωστόσο, το βανάκι τράκαρε με τρακτέρ.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι οκτώ Έλληνες. Οι δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά, οι άλλοι τέσσερις ελαφρύτερα αλλά με προβλήματα και οι δύο κοπέλες που έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα και κάθονταν στο πίσω μέρος, ελαφρά.
Οι οδηγοί των οχημάτων εξαφανίστηκαν και δεν νοιάστηκαν καν για τους δύο τραυματίες που είχαν εγκλωβιστεί. Κι ενώ υπήρξαν διερχόμενοι που προσπάθησαν να βοηθήσουν την κατάσταση, υπήρξαν και όσοι έκαναν πλιάτσικο, κλέβοντας αποσκευές, ακόμη και κινητά των τραυματιών.
Αρχικά, οι οκτώ Έλληνες μεταφέρθηκαν σε ένα κέντρο υγείας στο Μόσι της Τανζανίας, ωστόσο οι υποδομές ήταν ανύπαρκτες, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα να τους χορηγηθούν φάρμακα και να τους διεξαχθούν οι εξετάσεις. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο τραυματίες κινδύνευσε σοβαρά.
Η περιπέτεια της διακομιδής στο Ναϊρόμπι
Λόγω των τραγικών συνθηκών, οι 8 Έλληνες, που είχαν επικοινωνία με Ελλάδα αλλά και την πρεσβεία στην Κένυα, ξεκίνησαν μια προσπάθεια να μεταφερθούν στο Ναϊρόμπι, που υπήρχε και γιατρός που θα μπορούσε να κάνει τις επεμβάσεις στους δύο πιο σοβαρά τραυματίες. Οι δύο κοπέλες κατάφεραν να επιστρέψουν στην Αθήνα.
Η διακομιδή υπήρξε περιπετειώδης, μέχρι που έφτασαν στο Ναϊρόμπι. Τότε, παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια στους 4 πιο ελαφρά τραυματίες, ενώ οι δύο των οποίων η κατάσταση είναι σοβαρότερη, υποβλήθηκαν στις αναγκαίες επεμβάσεις.
Οι γιατροί τους ειδοποίησαν ότι μπορούν να φύγουν, ωστόσο οι τραυματίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν βοήθεια από το υπουργείο Υγείας, καθώς δεν είναι εύκολο, ειδικά οι δύο χειρουργημένοι, να μετακινηθούν.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε
Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
Οι γιατροί τους ειδοποίησαν ότι μπορούν να φύγουν, ωστόσο οι τραυματίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν βοήθεια από το υπουργείο Υγείας, καθώς δεν είναι εύκολο, ειδικά οι δύο χειρουργημένοι, να μετακινηθούν.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε
Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα