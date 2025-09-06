Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Σύνταγμα Τέμπη

Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00

Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00
15 ΣΧΟΛΙΑ
Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίαςγια το πολύνεκρο δυστύχημα. Συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας. 



Ειδήσεις σήμερα:

 Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης: Το μονοθέσιο της McLaren, η επίδειξη των γυμναστριών και η στάση για μπύρα - Βίντεο και φωτογραφίες
23χρονη Βρετανίδα καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι - Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει στη φυλακή «Αλκατράζ»
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης