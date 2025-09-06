Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00
Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη
Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Υπενθυμίζεται ότι στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίαςγια το πολύνεκρο δυστύχημα. Συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης: Το μονοθέσιο της McLaren, η επίδειξη των γυμναστριών και η στάση για μπύρα - Βίντεο και φωτογραφίες
23χρονη Βρετανίδα καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι - Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει στη φυλακή «Αλκατράζ»
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Υπενθυμίζεται ότι στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίαςγια το πολύνεκρο δυστύχημα. Συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης: Το μονοθέσιο της McLaren, η επίδειξη των γυμναστριών και η στάση για μπύρα - Βίντεο και φωτογραφίες
23χρονη Βρετανίδα καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι - Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει στη φυλακή «Αλκατράζ»
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα