Εντυπωσιακή επίδειξη των ΕΚΑΜ στη 89η ΔΕΘ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εντυπωσιακή επίδειξη των ΕΚΑΜ στη 89η ΔΕΘ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τα ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν άσκηση διαχείρισης σοβαρού περιστατικού ομηρίας

Εντυπωσιακή επίδειξη παρουσίασε η Ειδική Κατασταλτική Μονάδα (ΕΚΑΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ.

Ειδικότερα, τα ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν άσκηση διαχείρισης σοβαρού περιστατικού ομηρίας, με καταρρίχηση από κτήριο της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός είχε προγραμματιστεί να παρακολουθήσει την επίδειξη αλλά τελικά αυτή έγινε χωρίς την παρουσία του.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Η επίδειξη από τα Εκαμ

