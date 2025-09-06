Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Εντυπωσιακή επίδειξη των ΕΚΑΜ στη 89η ΔΕΘ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εντυπωσιακή επίδειξη των ΕΚΑΜ στη 89η ΔΕΘ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν άσκηση διαχείρισης σοβαρού περιστατικού ομηρίας
Εντυπωσιακή επίδειξη παρουσίασε η Ειδική Κατασταλτική Μονάδα (ΕΚΑΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ.
Ειδικότερα, τα ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν άσκηση διαχείρισης σοβαρού περιστατικού ομηρίας, με καταρρίχηση από κτήριο της ΔΕΘ.
Ο πρωθυπουργός είχε προγραμματιστεί να παρακολουθήσει την επίδειξη αλλά τελικά αυτή έγινε χωρίς την παρουσία του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Ειδικότερα, τα ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν άσκηση διαχείρισης σοβαρού περιστατικού ομηρίας, με καταρρίχηση από κτήριο της ΔΕΘ.
Ο πρωθυπουργός είχε προγραμματιστεί να παρακολουθήσει την επίδειξη αλλά τελικά αυτή έγινε χωρίς την παρουσία του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα