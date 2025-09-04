Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια
Κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 15:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
