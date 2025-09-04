Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
Εκδόθηκε η προκήρυξη 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α.Σ.Ε.Π./18.08.2025), που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, ανά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), κατηγορίας ΤΕ.
Το σχετικό ΦΕΚ έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που παρατίθενται στην προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 08:00 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 14:00.
Παράλληλα, η περίοδος για επικαιροποίηση και ανάρτηση των δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. ξεκίνησε επίσης την 1η Σεπτεμβρίου 2025 (08:00) και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 (14:00), σύμφωνα με το Παράρτημα Η'.
Τονίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο μετά την επιλογή «Οριστικοποίηση» και εφόσον ο εικοσαψήφιος κωδικός παραβόλου εμφανίζεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (Παράρτημα Δ΄).
Απαραίτητο είναι οι υποψήφιοι να φροντίσουν η πληρωμή να αφορά τον ίδιο κωδικό παραβόλου που δηλώνεται στην αίτηση και να ολοκληρώνεται πριν την υποβολή της.
