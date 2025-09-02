Καμία εμπλοκή του δημάρχου Χανίων στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης, λένε πηγές της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Εγκληματική οργάνωση Κρητική μαφία Μαφία της Κρήτης

Καμία εμπλοκή του δημάρχου Χανίων στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης, λένε πηγές της ΕΛΑΣ

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφεται απόπειρα επηρεασμού του από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία ο ίδιος απέρριψε

Ουδεμία εμπλοκή στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης έχει ο δήμαρχος Χανίων, διευκρινίζουν πηγές της ΕΛΑΣ.

Αντιθέτως, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφεται απόπειρα επηρεασμού του από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία ο ίδιος απέρριψε, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία και ενέργεια.

Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά ή υπαινιγμός περί εμπλοκής του δημάρχου Χανίων είναι αβάσιμος και δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο της δικογραφίας. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει με αμείωτη ένταση το έργο της για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προσαγωγή όλων των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

