Προφυλακίστηκε ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη στην Πάτρα
Ο 46χρονος οδηγός της μηχανής υποστήριξε πως δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα - Σήμερα έγινε η κηδεία της «γιαγιάς Τιτίκας»
Ενώπιον του ανακριτή Πατρών οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα ο 46χρονος μοτοσικλετιστής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε στην Πάτρα μια 86χρονη γυναίκα, η οποία έγινε ασπίδα για ένα 8χρονο παιδί.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο tempo24, ο κατηγορούμενος που είχε λάβει χθες προθεσμία για να απολογηθεί κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή
Ο 46χρονος φέρεται να μην απάντησε, ερωτηθείς για το εάν είχε μετανιώσει για την πράξη του, ωστόσο καθ΄όλη τη διαδικασία ήταν με σκυμμένο το κεφάλι.
Θυμίζεται πως ο 46χρονος οδηγός της μηχανής υποστήριξε πως δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα. Οι συνθήκες ερευνώνται από τις Αρχές, ωστόσο, μαρτυρίες φέρονται να αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.
Επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο 46 χρόνος άνδρας είχε αποφυλακιστεί στο παρελθόν, ενώ είχε εκτίσει ποινές για κλοπές και για ναρκωτικά.
Η 86χρονη μαζί με το 8χρονο κορίτσι είχαν πάει στο νότιο πάρκο της πόλης για βόλτα. Όταν είδε τη μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, έσπρωξε το κοριτσάκι και μπήκε μπροστά, βάζοντας ως ασπίδα το σώμα της για να το σώσει.
Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο.
Η Αφροδίτη Βασιλοπούλου, ή αλλιώς «γιαγιά Τιτίκα» είναι η 86χρονη ηρωίδα που έδωσε τη ζωή της για την 8χρονη Μαρία. Για την ηλικιωμένη, που ήταν σαν γιαγιά για την ανήλικη, η 8χρονη ρωτά συνέχεια, όπως είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας του κοριτσιού, συγκινημένος για την πράξη αυτοθυσίας της 86χρονης.
Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στον ιερό ναό του Αγίου Γερασίμου στην Πάτρα.
Πώς έγινε το τραγικό τροχαίο
