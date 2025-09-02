Θλίψη στην κηδεία της 86χρονης που παρασύρθηκε από μηχανή στην Πάτρα - «Πού είναι η γιαγιά;» ρωτάει η 7χρονη που σώθηκε
Θλίψη στην κηδεία της 86χρονης που παρασύρθηκε από μηχανή στην Πάτρα - «Πού είναι η γιαγιά;» ρωτάει η 7χρονη που σώθηκε

Παρών στην κηδεία της 86χρονης ήταν ο πατέρας της ανήλικης, ο οποίος συντετριμμένος ξέσπασε σε λυγμούς

Θλίψη το μεσημέρι της Τρίτης στον ιερό ναό του Αγίου Γερασίμου στην Πάτρα όπου τελέστηκε η κηδεία της 86χρονης Τιτίκας Βασιλοπουλου, της «ηρωίδας γιαγιάς» που παρασύρθηκε από μηχανή που οδηγούσε ένας 46χρονος στην Ακτή Δυμαίων την περασμένη Παρασκευή σώζοντας με την αυτοθυσία της την 7χρονη που ήταν μαζί της.

Άνθρωποι που ήξεραν την 86χρονη την αποχαιρέτησαν με λύπη και συγκίνηση, ενώ εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια.

Η γιαγιά της 7χρονης, Μαρία Αγγελοπούλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι το κοριτσάκι λέει συνέχεια «έρχεται μηχανή επάνω μου» και ρωτάει «πού είναι η γιαγιά;».

Παρών στην κηδεία της 86χρονης ήταν ο πατέρας της ανήλικης, ο οποίος συντετριμμένος ξέσπασε σε λυγμούς. Αποκάλυψε, δε, όπως αναφέρει το tempo24.news, ότι η κόρη του δεν γνωρίζει ακόμα την αλήθεια και της έχουν πει ότι η γιαγιά Τιτίκα είναι βαριά τραυματισμένη και νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο.

