Είχε εκτίσει ποινές για κλοπές και ναρκωτικά ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη στην Πάτρα
Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στην εισαγγελία Πατρών και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη - Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία
Γνώριμος των Αρχών ήταν ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε στην Πάτρα μια 86χρονη γυναίκα, η οποία έγινε ασπίδα για ένα 8χρονο παιδί.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο 46 χρόνος άνδρας είχε αποφυλακιστεί στο παρελθόν, ενώ είχε εκτίσει ποινές για κλοπές και για ναρκωτικά.
Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στην εισαγγελία Πατρών και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.
Θυμίζεται πως, όταν έγινε το συμβάν ο πατέρας του 8χρονου κοριτσιού, με ανάρτηση του στο Facebook είχε αναφερθεί χαρακτηριστικά,στην αυτοθυσία της ηλικιωμένης γυναίκας προκειμένου να σώσει την κόρη του,συνοδεύοντας την και με φωτογραφίες από το σημείο «αυτό είναι το αίμα της κόρης μου».
Όπως έγραψε, για την ηλικιωμένη «θυσίασε την ζωή της για να σώσει την κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».
Η γυναίκα, που δεν ήταν συγγενής αλλά γειτόνισσα της οικογένειας, συνήθιζε να πηγαίνει βόλτα τα παιδιά και είχε την εμπιστοσύνη τους. Εκείνο το βράδυ βρέθηκε στο μοιραίο σημείο μαζί με την 8χρονη.
Η Τροχαία συνέλαβε τον 46χρονο οδηγό της μοτοσυκλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε παραβιάσει νωρίτερα κόκκινο φανάρι και στη συνέχεια επιτάχυνε πριν χτυπήσει την ηλικιωμένη και το παιδί. Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται.
