Αναστάτωση στη Λάρισα από συμμορία με βαριοπούλες που χτύπησε βενζινάδικα, κάβα και κομμωτήριο
H τριμελής σπείρα μέσα σε λίγες ημέρες έχει ανοίξει τρια βενζινάδικα, ένα κομμωτήριο και μια κάβα
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Λάρισα η δράση μιας σπείρας τριών ατόμων που κυκλοφορούν με βαριοπούλες και κάνουν διαρρήξεις σε καταστήματα.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η σπείρα έχει ήδη χτυπήσει τρία βενζινάδικα. Στην τελευταία χρονικά διάρρηξη προχθές, Κυριακή, έσπασαν την είσοδο με βαριοπούλα «σηκώνοντας» το χρηματοκιβώτιο με 8.000 ευρώ.
Με τον ίδιο τρόπο η τριπλέτα των διαρρηκτών το ίδιο βράδυ «άνοιξε» και κάβα κλέβοντας μπουκάλια με ποτά αλλά και χρήματα (150 ευρώ). Δεν δίστασαν να δράσουν με τον ίδιο τρόπο και για να εισβάλλουν σε κομμωτήριο προκαλώντας ζημιές χιλιάδων ευρώ αν και έκλεψαν μόλις ένα χαρτονόμισμα των 10 ευρώ από την ταμιακή μηχανή του καταστήματος.
Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
