Στον ΑΔΜΗΕ ρίχνει το μπαλάκι για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε πως το έχει συζητήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συμφωνούν για την ανάγκη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που είναι και έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη του στον ανταποκριτή του protothema.gr στη Κύπρο, ερωτώμενος για τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέλιξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας ανέφερε πως «ο ΑΔΜΗΕ, ως Φορέας Υλοποίησης, έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις και αναμένουμε να υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις έτσι ώστε και εμείς (ως Κύπρος) να ανταποκριθούμε στις δικές μας υποχρεώσεις».
Στην επισήμανση πως ο ΑΔΜΗΕ, από την πλευρά του θεωρεί ότι υπάρχουν υποχρεώσεις της κυπριακής πλευράς που πρέπει να ικανοποιηθούν, ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε : «Δεν ξέρω τι θέλει να ικανοποιήσει, αλλά τα δεδομένα είναι εκεί. Οφείλει να ανταποκριθεί (ο ΑΔΜΗΕ) σε κάποιες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο». Ερωτώμενος αν έχει συζητηθεί το θέμα σε πολιτικό επίπεδο ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το έχει συζητήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συμφωνούν για την ανάγκη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που είναι και έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Συμπλήρωσε πως πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, που ενδιαφέρει την Κύπρο και θα βοηθήσει στην ενεργειακή απεξάρτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφερόμενος γενικώς στα μεγάλα έργα, όπως είναι αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά και της κατασκευής τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου, στην περιοχή Βασιλικού, είπε πως αν υπάρχει η οποιαδήποτε σκιά σε σχέση με διαδικασίες που ακολουθηθήκαν, ενέργειες που έγιναν, αυτό το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει τονίζοντας πως «όσο είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα κάνω λάθη που θα επιτρέψουν την κριτική σε όλα τα θέματα, εκτός θεμάτων διαφάνειας και διαφθοράς. Μηδενική ανοχή στην διαφθορά».
