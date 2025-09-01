Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Φωτιά τώρα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής
Φωτιά τώρα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ
Μαίνεται η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 2 ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή χωρίς, ωστόσο, να απειλούνται σπίτια μέχρι στιγμής.
Φωτογραφία: Πυρκαγιά Ενημέρωση
