Το αδιαχώρητο στο λιμάνι της Ραφήνας, πίεση στις υποδομές από τα πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια



Τρίωρη στάση εργασίας στα πλοία της Ραφήνας στις 26 Ιουνίου

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Σημαντικές προκλήσεις για τη λειτουργία του λιμανιού της Ραφήνας αναδεικνύει η αυξημένη ακτοπλοϊκή δραστηριότητα της θερινής περιόδου, καθώς η συγκέντρωση περισσότερων πλοίων έχει εντείνει την πίεση στις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές.Το τελευταίο διάστημα, η παρουσία συνολικά επτά πλοίων που πρέπει να διανυκτερεύσουν στο λιμάνι εκ των οποίων τέσσερα συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά και τρία ταχύπλοα, που εξυπηρετούν τη γραμμή της Ραφήνα προς Κυκλάδες έχει οδηγήσει σε συνθήκες αυξημένης συμφόρησης. Σύμφωνα με εντολή του Λιμεναρχείου Ραφήνας και του Οργανισμού Λιμένος μέσα στο λιμάνι αντί για 5 διανυκτερεύουν 4 πλοία ενώ τρία υποχρεωτικά μένουν εκτός λιμανιού, αρόδου. Πιο συγκεκριμένα ένα από τα ταχύπλοα ελλιμενίζεται στο Λαύριο ενώ άλλα δύο έξω από το λιμάνι.Το ζήτημα έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επάρκεια των υποδομών του δεύτερου μεγαλύτερου επιβατικού λιμένα της Αττικής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εξυπηρετεί ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό δρομολογίων προς τις Κυκλάδες.Σύμφωνα με κύκλους της ακτοπλοΐας η διανυκτέρευση πλοίων εκτός λιμενολεκάνης δημιουργεί πρόσθετες επιχειρησιακές δυσκολίες και εγείρει ζητήματα που σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία του λιμανιού. Επίσης σημειώνουν ότι η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε η ανάπτυξη του ακτοπλοϊκού έργου να συμβαδίζει με τη διαθέσιμη λιμενική δυναμικότητα.Όπως επισημαίνουν, η αυξημένη ζήτηση για συνδέσεις με τις Κυκλάδες ενισχύει τον ρόλο της Ραφήνας, καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την επιτάχυνση έργων εκσυγχρονισμού και επέκτασης των υποδομών.Η ΠΕΝΕΝ έχει προγραμματίσει κινητοποίηση για την Παρασκευή το απόγευμα, στη Ραφήνα. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην προβλήτα του λιμανιού και θα ακολουθήσει πορεία προς το Λιμεναρχείο Ραφήνας και τα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση των προβλημάτων ελλιμενισμού, την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και την επίσπευση των αναγκαίων λιμενικών έργων.Η υπόθεση επαναφέρει στο επίκεντρο ένα διαχρονικό ζήτημα για τα ελληνικά λιμάνια. Την ανάγκη οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές να συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της ακτοπλοΐας και την αυξανόμενη επιβατική κίνηση, ιδιαίτερα σε κομβικούς προορισμούς όπως η Ραφήνα, η οποία αποτελεί βασική πύλη σύνδεσης της Αττικής με τις Κυκλάδες.Τρίωρη στάση εργασίας στα επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία της Ραφήνας ανακοίνωσε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) για τηνΣύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ, η κινητοποίηση αποφασίστηκε μετά τις διαδοχικές παρεμβάσεις της Ένωσης για το ζήτημα της μετακίνησης των πλοίων στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων τους, καθώς και τον «παράτυπο εγκλωβισμό» των πληρωμάτων.



Η ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ

Η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ μετά τις διαδοχικές παρεμβάσεις της για το πρόβλημα των πλοίων που μετακινούνται στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας μετά το πέρας των δρομολογίων τους και ακολούθως τον παράτυπο εγκλωβισμό όλων των πληρωμάτων αποφάσισε:Την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας από 19:00 έως 22:00 στα πλοία της Ραφήνας κατά τις ώρες που αυτά θα βρίσκονται στο λιμάνι.Η στάση εργασίας πραγματοποιείται για να διευκολύνει την συμμετοχή των πληρωμάτων στην συγκέντρωση και πορεία που έχει ανακοινωθεί για την ίδια ημέρα έξω από το Ε/Γ - Ο/Γ “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π΄” στις 8.30μμ.