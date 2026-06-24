Δένδιας: Αλλάζουν τα Κέντρα Εκπαιδεύσεων των Νεοσυλλέκτων μέχρι το τέλος του 2026

Το δεύτερο είναι αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, μαζί, με την Εφεδρεία. Τη δυνατότητα δηλαδή να έχουμε στην πραγματικότητα Εθελοντικό Σώμα, ελπίζουμε να φτάσει τις 150.000, εκπαιδευμένων Εφέδρων. Έχουμε διεθνή πρότυπα. Οι Ελβετοί, οι Φινλανδοί, εξαιρετικοί. Εξαιρετικές δυνατότητες Εφέδρων. Είχα πάει στη Φινλανδία και μου είχαν δείξει. Απίστευτες δυνατότητες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Έχουμε όπως είδατε φτιάξει τις εγκαταστάσεις σε έναν βαθμό που είναι αξιοπρεπής, οφείλω να πω σε μερικά σημεία αξιοπρεπέστατος. Αυτό, θα το ακολουθήσουμε και σε άλλα στρατόπεδα νεοσυλλέκτων, ώστε να υπάρχει και ένα περιβάλλον που να επιτρέπει να γίνει αντιληπτή η σοβαρότητα του πράγματος.Αυτό που θα ήθελα να σας παρακαλέσω είναι στο τέλος, έχω ζητήσει και θα σας ζητηθεί, αξιολόγηση ειλικρινά και ξάστερα. Δεν υπάρχουν σωστά όλα σε αυτή τη ζωή, γίνονται λάθη. Υποδείξτε τα λάθη για να διορθωθούν.Και το άλλο, το οποίο θέλω να σας παρακαλέσω είναι, στο βαθμό που εσείς το κρίνετε, πείστε και άλλους ότι αξίζει να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως, η αλλαγή των συνθηκών του σύγχρονου πολέμου έχει εξαφανίσει το ηλικιακό πλαίσιο που ξέραμε. Έλεγα πριν ότι κάποιος που είναι 55 χρονών, μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός χειριστής drones, ίσως καλύτερος από κάποιον που είναι 35 χρονών . Επίσης υπάρχουν οι ειδικές γνώσεις που αποκτά κανείς στη ζωή του ή οι ειδικές δεξιότητες τις οποίες ο Στρατός μπορεί να τις εκμεταλλευτεί».Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας αφού περιηγήθηκε στους χώρους του Κέντρου, παρακολούθησε εκπαίδευση Εφέδρων στη χρήση drone και επισκέφτηκε την αίθουσα εξομοιωτών, όπου διεξάγονταιι η θεωρητική και η πρακτική εκπαίδευση.«Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που εγκαινιάζω σήμερα το 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας, εδώ στον Αυλώνα. Όπως είδατε στην παρουσίαση, ένα ομοιότυπο υπάρχει, ήδη, στο Λιτόχωρο Πιερίας.Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου, συστηματικού και επιχειρησιακά προσανατολισμένου στις σύγχρονες ανάγκες μοντέλου μετεκπαίδευσης των εφέδρων.Δεν χρειάζεται να σας πω αυτό που ήδη ξέρετε και πιστεύετε εσείς, ότι ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, διαχρονικό ιδανικό του Στρατού των πολιτών, που επί 2,5, και πλέον, χιλιάδες χρόνια είναι η δική μας, η ελληνική προσέγγιση για την άμυνα της Πατρίδας μας.Επίσης, δε χρειάζεται να σας πω αυτό που ήδη γνωρίζετε, ότι η απλή παράθεση των αριθμών οδηγεί στην ανάγκη η Ελλάδα να έχει μια ισχυρή, σύγχρονη και επιχειρησιακά αξιοποιήσιμη σε παρόντα χρόνο εφεδρεία, οργανωμένη στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό, ικανή να συντρέξει άμεσα το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων μας Δυνάμεων.Στο πλαίσιο λοιπόν, της «Ατζέντας 2030» και στη μελέτη εφαρμογής, δηλαδή στον Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή, θεμελιώσαμε, νομίζω μετά από διαβούλευση και περίπου ταύτιση απόψεων, το νέο μοντέλο της ενεργού εφεδρείας. Με πολύ σαφείς κανόνες εκπαίδευσης, επανάκλησης, επιχειρησιακής αξιοποίησης. Αυτό δημιουργήθηκε με το νόμο 5265/26 και βεβαίως, όπως είπα πριν, κατά πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων της «Ατζέντας 2030».Τα Κέντρα Μετεκπαίδευσης είναι βασική υποδομή αυτού του νέου μοντέλου. Εδώ, οι έφεδροι θα εκπαιδεύονται στις νέες συνθήκες, όπως ξέρετε τα πάντα έχουν αλλάξει, τίποτα δεν είναι όπως τα διδαχθήκαμε εμείς στην εκπαίδευσή μας, στον καιρό μας. Δεν είναι μόνο τα drones και τα αντι-drones συστήματα. Είναι η συνολική προσέγγιση που απαιτείται για να επιβιώσει ο στρατιώτης στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Αλλά επίσης και στη δυνατότητα να παράσχει πρώτες βοήθειες και να αντιληφθεί και να εκπαιδευτεί σε νέες ειδικότητες και δεξιότητες.Έχουμε, ήδη, κάποια απτά αποτελέσματα. Τον Μάρτιο, όπως ξέρετε, ίσως διεξήχθη για πρώτη φορά στη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς, σχολείο Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων διάρκειας δύο εβδομάδων, με τη συμμετοχή 50 εφέδρων Αξιωματικών.Και επίσης, έχουμε εκσυγχρονίσει το πλαίσιο κλήσης. Το σύνολο των στρατιωτικών εγγράφων και των προσκλήσεων πραγματοποιείται πλέον μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr. Θυμάστε ίσως ότι στην πρώτη άσκηση εφέδρων που παρακολούθησα ήρθα σε επαφή με την πραγματικότητα της διατήρησης της κλήσης με επιδόσεις εγγράφων από την Ελληνική Αστυνομία. Αυτή η εποχή απέχει από σήμερα που συζητάμε, λιγότερο από δυόμισι χρόνια.Επίσης, στο βαθμό που πιστεύω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έχει δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μέσω της οποίας οι έφεδροι αξιωματικοί μπορούν να αποκτούν πρόσβαση με χρήση του προσωπικού κωδικού taxisnet σε διάφορους στρατιωτικούς κανονισμούς αλλά και σε ευρύτερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.Όλα αυτά έχουν μια σαφή στόχευση. Έχει διακηρυχθεί η συγκρότηση ενός σοβαρού σώματος, 150 χιλιάδων ενεργών εφέδρων, με έμφαση στην ουσιαστική εκπαίδευση και στην πραγματική, εν παρόντα χρόνο, επιχειρησιακή διαθεσιμότητα.Αυτό σημαίνει ότι έχουμε προβεί ήδη, σε μια αλλαγή υποδείγματος. Ο στόχος όμως είναι διαχρονικός, είναι κοινός, είναι ομολογημένος και είναι διαυγής: Η δημιουργία Ενόπλων Δυνάμεων για τον 21ο αιώνα, ικανών να προασπίσουν την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας.Θα ήθελα επίσης να σας πω, ότι το μοντέλο των κέντρων αυτών εκπαίδευσης εφέδρων θα το αντιγράψουν οι Ένοπλες Δυνάμεις ως υπόδειγμα, ως “blueprint”, όπως θα έλεγαν οι Αγγλοσάξονες, σε όλα τα Κέντρα Νεοσυλλέκτων. Αυτό θα χρηματοδοτηθεί από ήδη υπάρχουσα ιδιωτική δωρεά της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, και θα έχουμε ολοκληρώσει ελπίζω, αυτή την πλήρη αλλαγή των Κέντρων Εκπαιδεύσεων των Νεοσυλλέκτων μέχρι το τέλος του 2026.Ένας σύγχρονος στρατός, που έχει μια σύγχρονη αντίληψη, πρέπει να έχει και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι δημιουργούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις του 21ου αιώνα, όταν οι εγκαταστάσεις είναι ακριβώς οι ίδιες, συν η φθορά των δεκαετιών που πέρασαν, με αυτές που έζησα εγώ ως Έφεδρος Αξιωματικός το 1984.Σας ευχαριστώ πολύ».Στην τελετή παρευρέθησαν επίσης ο Πρόεδρος της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών Δρ. Φίλιππος Κωσταράς και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ανατολικής Αττικής, Θεόδωρος Μπριάνης.Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας παρευρέθησαν επίσης, ο Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού/ EU – OHQ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής ΑΣΔΑΑΜ Αντιστράτηγος Δημήτρης Βακεντής, ο Διοικητής της ΑΣΔΙΘ Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο Διοικητής της ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR. Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ο Διοικητής της ΔΙΔΑΕ Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, ο Διοικητής της ΔΕΠ Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης και ο Διοικητής της ΑΣΔΥΣ Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας.